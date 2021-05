10. Giro-Etappe: Sagan lässt deutsches Bora-Team jubeln

Kaum hat der Prozess gegen den ehemaligen Weingartener Kämmerer Anton Buck wegen schwerer Untreue vor der ersten Strafkammer des Ravensburger Landgerichtes begonnen, so droht er bereits wieder zu enden.

So stand am ersten Verhandlungstag am Montag die mögliche Einstellung des Verfahrens im Mittelpunkt – auf Initiative der Richter. Ungewohnt deutlich legte der Vorsitzende Richter Veiko Böhm den Verfahrensbeteiligten – und damit vor allem der Staatsanwaltschaft – nahe, eine bereits im Vorfeld diskutierte Einstellung noch einmal in ...