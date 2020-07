1. FC Union Berlin startet Vorbereitung - Japaner Endo fehlt

Mit den beiden Neuzugängen Sebastian Griesbeck und Niko Gießelmann hat Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin das erste Mannschaftstraining vor der neuen Saison absolviert.

Trainer Urs Fischer arbeitete zunächst mit 20 Spielern im Stadion An der Alten Försterei, bevor es am Nachmittag in das viertägige Kurztrainingslager ins brandenburgischen Bad Saarow geht. Noch nicht mit dabei war der Japaner Keita Endo, der von Yokohama Marinos ausgeliehen wurde. Er wird in den kommenden Tagen erwartet.

Während Akaki Gogia nach langer Verletzungspause in Folge eines Kreuzbandrisses wieder mittrainieren konnte, war das Team noch nicht vollständig. Unter anderen fehlte der Schwede Sebastian Andersson krankheitsbedingt.

Derweil strebt Union zum Saisonstart am 18. September weiterhin eine Vollauslastung des eigenen Stadions an und zeigt sich wenig begeistert von einem Stehplatzverbot. Dies will die Deutsche Fußball Liga durchsetzen, wenn in der neuen Saison Zuschauer in eingeschränkter Zahl zugelassen werden sollten. „Das sind Vorschläge, die uns sicher am heftigsten treffen würden, denn natürlich hat unser Stadion eine Spezifik, auf die wir nicht verzichten können und wollen, nämlich drei von vier Seiten sind Stehränge“, sagte Unions Geschäftsführer Kommunikation, Christian Arbeit, bei radioeins.

Entsprechende Anträge des DFL-Präsidiums stehen bei der virtuellen Außerordentlichen Mitgliederversammlung der 36 Proficlubs am kommenden Dienstag zur Abstimmung. „Wir werden alles tun, um unsere Position deutlich und verständlich zu machen“, kündigte Arbeit an.

