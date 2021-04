1. FC Nürnberg mit Sieg im Abstiegskampf

Der 1. FC Nürnberg hat sich gegen den SC Paderborn einen wertvollen Sieg im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga erarbeitet. Nach zuvor vier sieglosen Partien belohnten sich die Franken beim 2:1 (1:1) für einen entschlossenen Auftritt.

Der „Club“ hat damit weiter sechs Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz 16. Der Bundesligaabsteiger aus Paderborn bleibt im Tabellenmittelfeld.

Stürmer Manuel Schäffler (37. Minute) brachte die hochmotivierten Nürnberger mit seinem zehnten Saisontor nach einer Maßflanke von Kapitän Enrico Valentini verdient in Führung, Christopher Antwi-Adjei (44.) erzielte den überraschenden Ausgleich. Nach einem Handspiel von Marcel Correia im Strafraum hatte Schäffler die Riesenchance zur erneuten Führung, scheiterte in der 60. Minute aber an Torwart Leopold Zingerle.

Mit einem Schuss aus mehr als 20 Metern bescherte Tom Krauß (75.) den Franken doch noch das versöhnliche Ende. Kurz vor dem Abpfiff brachte „Club“-Profi Nikola Dovedan den Ball im leeren Paderborner Tor nicht unter. Die Nürnberger haben damit alle ihre vier Zweitligapartien gegen Paderborn gewonnen.

