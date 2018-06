eißVorstandsvorsitzenderStefan KuntzCheftrainerKonrad Fünfstück (seit 23. September 2015)Mitgliederca. 18 770Größte Erfolge:Deutscher Meister1951, 1953, 1991, 1998DFB-Pokal1990, 1996Homepagewww.fck.deTwitter@rote_teufelFacebook1FCKaiserslautern

DerCheftrainer: Konrad Fünfstück

Auf dem Weg zur ersehnten Rückkehr in Liga 1 ist mit Kosta Runjaic ein weiterer Trainer an der großen Erwartungshaltung rund um den Traditionsclub gescheitert. Der 44 Jahre alte Coach reichte nach dem Abrutschen am 8. Spieltag auf den unbefriedigenden zwölften Tabellenplatz seinen Rücktritt ein. Vorerst wird der bisherige U-23-Trainer Konrad Fünfstück bei den „Roten Teufeln“ die Verantwortung tragen.

Der Star: DanielHalfar

Der Mittelfeldspieler hat das Zeug, in der zweiten Liga wieder eine Führungsrolle zu übernehmen. Zumal sein Werdegang eng mit dem „Betzenberg“ verbunden ist. Im Alter von zehn Jahren spielte er in der Jugend erstmals für den 1. FCK und entwickelte sich dort zum Profi. Nach seiner Rückkehr aus Köln in der Sommerpause soll Halfar sogar gleich die Kapitätsbinde tragen.

Das Ziel: Aufstieg

Der 1. FC Kaiserslautern gehört in der zweiten Liga mittlerweile beständig zu den Topteams. Die Zweitklassigkeit tut der Begeisterung bei den Fans keinen Abbruch. Dennoch träumt man beim Traditionsverein davon, endlich wieder Gegner wie den FC Bayern oder Borussia Dortmund im Stadion begrüßen zu können. Die Aufgabe Aufstieg wird hart bleiben. Denn das Geld für überdurchschnittliche Profis, die ein Spiel auch mal allein entscheiden können, fehlt. Trainer Runjaic hofft, dass eines seiner Talente in diese Rolle schlüpfen wird.

Das Aufgebot:

Tor: 1* Marius Müller, 22 Julian Pollersbeck, 33 Zlatan Alomerovic

Abwehr: 3 Tim Heubach, 4 Patrick Ziegler, 5 Sascha Mockenhaupt, 7 Michael Schulze, 29 Stipe Vucur, 31 Chris Löwe, 38 Michael Schindele, 39 Jean Zimmer

Mittelfeld: 6 Alexander Ring, 8 Marcus Piossek, 11 Ruben Yttergard Jenssen, 17 André Fomitschow, 18 Erik Thommy, 19 Marcel Gaus, 23 Mateusz Klich, 28 Daniel Halfar, 36 Manfred Osei Kwandwo, 37 Markus Karl

Angriff: 9 Lukas Görtler, 10 Antonio Colak, 13 Robert Pich, 14 Sebastian Jacob, 16 Erik Wekesser, 20 Kacper Przybylko, 27 Maurice Deville

* Zahl ist jeweils die Rückennummer

(Stand: August 2015)