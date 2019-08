1. FC Köln ersetzt Geißbock Hennes VIII.

Aus gesundheitlichen Gründen wird der 1. FC Köln sein Maskottchen Hennes VIII. vorzeitig in den Ruhestand verabschieden und durch Hennes IX. ersetzen. Wie der Bundesliga-Aufsteiger bekannt gab, leide der Geißbock an voranschreitender Arthrose.

Der 12-jährige Hennes VIII. hatte dem FC seit 2008 als Glücksbringer gedient. In seine Amtszeit fallen zwei Auf- und zwei Abstiege sowie die erstmalige Europacup-Qualifikation nach 25 Jahren.

„Wir möchten nicht, dass unser Vereinstier irgendwann einmal mit Schmerzen im Stadion stehen muss“, erklärte FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle: „Nach dem Aufstieg und zum Saisonwechsel ist es nun der perfekte Abschluss und der Zeitpunkt für Hennes VIII., seinen Lebensabend zu genießen.“ Die Übergabe findet am Sonntag bei der offiziellen Saison-Eröffnung der Kölner statt.

Hennes IX., der wie sein Vorgänger im Kölner Zoo lebt, wurde nach Vereinsangaben am 24. Februar 2018 in Petershagen-Ilse bei Minden geboren. Er ist „ein noch unkastrierter Bock der Rasse "Bunte Deutsche Edelziege", einer traditionsreichen, aber inzwischen bedrohten Haustierrasse.“ Eine Kastrierung sei grundsätzlich irgendwann nötig: „Zunächst soll Hennes IX. aber die Gelegenheit bekommen, Junge zu zeugen, so dass der FC in Zukunft möglicherweise über einen Hennes-Stammbaum verfügen könnte, aus dem die jeweiligen Nachfolger ausgewählt werden könnten.“

Mitteilung auf der Vereins-Homepage