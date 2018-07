1. FC Köln: Ümit Özat erneut zusammengebrochen

Erneute Sorgen um Ümit Özat: Der Ex-Kapitän des 1. FC Köln ist im Training zusammengebrochen. Wie der Bundesliga-Club auf seiner Internetseite mitteilte, sei der nun als Co-Trainer beschäftigte frühere Profi der Rheinländer ins Krankenhaus eingeliefert worden.

FC-Physiotherapeut Dieter Trzolek sagte: „Ümit war direkt wieder ansprechbar und stabil. Ich bin kein Internist, aber es kann ein Kreislaufproblem sein.“ In Köln wurden sofort Erinnerungen an das Drama um Özat im Karlsruhe-Spiel vor gut einem Jahr wach: Özat war am 29. August 2008 im Punktspiel beim KSC (2:0) kollabiert und ins Krankenhaus gebracht worden. Bei dem Abwehrchef war später eine Herzmuskelentzündung festgestellt worden. Untersuchungen, sowohl in Cleveland/Ohio (USA) als auch in Siegburg kamen zu dem Ergebnis, dass Özat keinen Leistungssport mehr betreiben kann.

Der 32 Jahre alte ehemalige Kapitän des Clubs hatte deshalb im März aus gesundheitlichen Gründen mit dem Leistungssport aufgehört. In der Erklärung hieß es damals: Die Herzmuskelentzündung sei zwar ausgeheilt, hinterließ aber kleine Narben, die zu erneuten Herzrhythmusstörungen führen könnten.

Nach seiner aktiven Karriere blieb der frühere türkische Nationalspieler dem 1. FC Köln erhalten. Der Club unterstützt Özat auf dem Weg zu einer Trainerausbildung. In der Übungseinheit mit den Profis war Özat beim Aufwärmen umgefallen und kurz auf dem Rasen liegen geblieben. Der Co-Trainer stand wenig später wieder auf und ging, begleitet von zwei Helfern, langsam in die Kabine. Danach wurde der Türke ins Krankenhaus gebracht.