1. FC Heidenheim stoppt Talfahrt mit 4:1 gegen Würzburg

Mit zehn neuen Fällen hat sich der Anstieg der Corona-Fallzahlen in Wangen erneut beschleunigt. Das belegen die vom Landratsamt am Freitag veröffentlichen Daten, verglichen mit dem Vortag. Die zur Wochenmitte spürbare „Atempause“ mit deutlich weniger Neuinfektionen ist also vorüber.

Laut Verwaltungsdezernentin Astrid Exo kristallisiert sich aus den Kontaktaufnahmen der städtischen Mitarbeiter mit Betroffenen kein „klarer Hotspot“ heraus.