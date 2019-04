0:6-Klatsche für den VfB in Augsburg - Trainer Markus Weinzierl fliegt raus

Der VfB Stuttgart hat sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Markus Weinzierl getrennt. Das gab der Klub am Samstag auf seiner Webseite bekannt. Als Interimstrainer übernimmt Nico Willig, der zuletzt die U19 von Stuttgart betreute.

Weinzierl sebst sagte nach dem 6:0 (3:0) gegen den FC Augsburg: "Ich kann mich nur entschuldigen“. Und lässt dann tief blicken. „Die Frage nach meiner Zukunft begleitet mich schon seit Monaten. Heute habe ich keine Argumente, die dafür sprechen.“

Auf die Frage nach einem Rücktritt sagt reagiert Weinzierl ebenso: „Lassen Sie uns Gespräche führen und sehen“. Die Mannschaft ist seit Wochen im Abwärtsstrudel und zeigte selbst im Debakel keine Moral. Kampf- und kraftlos, keine Ideen. Selbst der direkte Abstieg scheint in diesem Zustand nicht abwegig. Ein Trainer ohne Mannschaft, eine Mannschaft ohne Trainer. Selbst die treuesten Fans wenden sich ab, verwehren ihrer Mannschaft schon kurz nach der Halbzeit ihre Unterstützung und später auch ihre Anwesenheit.

Nach 16 Minuten skandierten die mitgereisten VfB-Anhänger noch „aufwachen, aufwachen, aufwachen“, nach 31 Minuten war bereits die letzte Hoffnung verflogen. „Alle dürft ihr gehn“-Sprechchöre waren von nun an die wiederkehrende Botschaft. Und die Stuttgarter Profis auf dem Platz agierten, als ob sie schon seit Wochen Abstand von ihrem Verein und der Hoffnung auf den Klassenerhalt genommen hätten. Argumente Fehlanzeige. Kein Kampf, keine Ideen, Planlos. Zur Halbzeit lag die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl bereits 0:3 hinten. Bei Abpfiff hieß es gar 6:0.

Gerade einmal elf Minuten waren in der ausverkauften WWK-Arena gespielt, da zappelte der Ball schon hinter VfB-Torhüter Ron-Robert Zieler im Netz. Jonathan Schmid war es, der butterweich auf den langen Pfosten chippte und Rani Khedira fand. Der gebürtige Stuttgarter hält den linken Fuß aus sieben Metern hin - drin ist das Ding. In der 18. Minute ging es direkt weiter. Wieder assistierte Schmid, diesmal war Andre Hahn der Abnehmer. Das nächste Tor der Augsburger war dann Philipp Max vergönnt, 29. Minuten waren da gespielt und schon mussten die Bad Cannstatter drei Toren hinterherhecheln. Nach der Halbzeit ein ähnliches Bild. In der 53. Minute erhöhte Marco Richter aus spitzem Winkel auf 4:0. Wieder Max erhöhte in der 58., Marco Richter stellte in der 68. Minute den 6:0-Endstand her. Von Gegenwehr des VfB war da schon lange nichts mehr zu sehen.

Vom ausgerufenen „Endspiel“, „alle haben erkannt, um was es geht“ und all den anderen Äußerungen, die seit Wochen am Wasen geäußert werden, blieb in der Umsetzung nichts übrig. Die Fuggerstädter drängten nach vorn, wollten Trainer Martin Schmidt sein Heimdebüt und die drei Punkte vom vergangenen Wochenende in Frankfurt vergolden und so gab es schon zur Halbzeit wenig Zweifel daran, dass dieser Plan nicht aufgehen könnte: denn das Wort harmlos war im Zusammenhang mit dem VfB Stuttgart noch positiv ausgedrückt.

Dass Kapitän Christian Gentner verletzt fehlte, auch sonst einige Akteure nicht zur Verfügung stehen, ist keine Ausrede. Mit Marc-Oliver Kempf, Timo Baumgartl, Benjamin Pavard oder Ozan Kabak stand eine Abwehr auf dem Feld, die durchaus Format für höhere Weihen hat. Lediglich Torwart Zieler war es zu verdanken, dass es nicht im noch größeren Debakel endete. Und ja, das war durchaus möglich. Die späten Chancen des VfB (61., 66., 81., 85.)? Nicht mehr nennenswert. Unter dem Strich bleiben unerklärliche Stuttgarter Auflösungserscheinungen.

Anders bei den bayerischen Schwaben: „Es gibt kein anstrengungsloses Glück“, hatte FCA-Trainer Schmidt vorab verkündet. Das Team scheint dem Nachfolger von Manuel Baum bedingungslos zu folgen. Die Augsburger glauben an sich und belohnen sich deshalb wohl mit einem weiteren Jahr in der höchsten Spielklasse. Welche Mittel den VfB noch retten können, ist nicht leicht zu beantworten. Wie es gehen kann, ließ Augsburgs Doppeltorschütze Philipp Max verlauten: „Ein Trainerwechsel bringt immer neuen Schwung.“ Die VfB-Verantwortlichen haben das offenbar genau registriert.