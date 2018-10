0:0 gegen Leipzig: Retro-Augsburgern fällt nicht viel ein

Die Mannschaft von Manuel Baum bleibt ideenlos. Da wird selbst ewiges Warten auf einen Videobeweis schon zum Spektakel.

Ganz oldshool sollte es am Samstag zugehen. Der FC Augsburg hatte anlässlich seines 111-jährigen Bestehens zum Retro-Spieltag geladen. Dass als Gegner gerade Marketing-Brause-Club RB Leipzig bereit stand - ein passender Seitenhieb gegen die Kommerzialisierung des Fußballs. Und dennoch wurde es kein rundum gelungener Nachmittag für die Fuggerstädter, trübte das 0:0 so ein bisschen die Stimmung inmitten von Retro-Trikots, -Choreographie und -Musik. Alles erinnerte an diesem Nachmittag an erfolgreiche vergangene Tage.

Doch dann gab es direkt die kuriose Stilblüte, die es in Zeiten eines Videobeweises anscheinend ab und an wohl geben muss und die so gar nicht zum Retro-Motto passen wollte. Es lief die 10. Minute, Augsburgs Jeffrey Gouweleeuw hält Timo Werner minimal im Strafraum, Schiedsrichter Tobias Welz gibt Elfmeter. Ganz einfach. Oder eben doch nicht. Ganze fünf Minuten dauerte das Augsburger Videobeweis-Spektakel.

Das Signal aus Köln kommt, doch alles zurück, Abstoß. Dann doch ein Videostudium durch Welz, der intensive vier Minuten auf den Bildschirm schaut, während das Umfeld weiter protestiert. Anschließend wieder eine Elfmetergeste, um dann doch auf Abseits im Vorfeld zu entscheiden. Alles geht weiter. Sechs Minuten Spielzeit verstrichen, alles wie zuvor. Aufregung um nichts. Dann endlich wieder Fußball.

Und die Elf von Manuel Baum knüpfte auch gegen RB an ihre jüngsten soliden Leistungen an, auch wenn es gerade im Abschluss haperte.

Fast im Kasten

Allgemein war es ein temporeiches Spiel, aber auch eines der Defensiven, die die Offensivaktionen meist recht früh unterbanden. In der 43. Minute hätte es dann beinahe im Augsburger Kasten geklingelt. Jean-Kevin Augustin war es, der von der 5-Meter-Linie mit dem Hacken abzog. Doch Torwart Andreas Luthe war zur Stelle, wehrte den Ball mit Fuß ab.

Nach dem Seitenwechsel wurde das Spielniveau nicht schlechter, aber auch nicht viel besser. Doch zusätzlich gab es nun immer mehr Fouls und Nicklichkeiten, die den Fluss noch mehr unterbanden. Dass Leipzig nicht doch noch als Führender aus dieser von Fehlern geprägten Phase herausging, lag vor allem an FCA-Torwart Luthe (61./76./87.). Die Erkenntnisse des Nachmittags: Augsburgs Marketingabteilung und das Zusammenspiel mit den Fans funktioniert.

Durchgeplanter und abgestimmtes kann ein Mottospieltag nicht ablaufen. Bei der Mannschaft dagegen steht die Abwehr weiter sicher und mit Andreas Luthe ist die Ruhe in den Kasten zurückgekehrt. Doch offensiv hapert es zumindest derzeit im sonst so umtriebigen Offensiv-Duo aus Michael Gregortisch und Alfred Finnbogason, auch wenn es in der 81./85 und 93. Minute beinahe noch zum Lucky Punch gereicht hätte.