Überforderte Maria in Runde eins gegen Serena Williams raus

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum Sonntag zwei Schlangen, einen Python und eine Boa, in einer Stofftasche vor dem Tierheim in Friedrichshafen abgelegt. Eines der Tiere verstarb, das andere befindet sich inzwischen in sicherer Obhut bei den Reptilienfreunden Oberschwaben.

Der Python überlebte die Nacht aufgrund der winterlichen Temperaturen nicht. "Eine Kollegin hat die Schlangen in der Früh um 7 Uhr entdeckt", sagt Nicole Hanßler vom Tierheim Friedrichshafen.