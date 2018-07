Özil verteidigt Foto mit Erdogan und attackiert Medien

Erstmals seit dem umstrittenen Besuch von Mesut Özil beim türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hat sich der Fußballspieler des FC Arsenal selbst zur Sache zu Wort gemeldet.

In einem Post auf seinem Facebook- und Twitterprofil erklärte der Nationalspieler am Sonntagmittag, er stehe zu dem Foto. In seiner Brust würden zwei Herzen schlagen - eines für Deutschland und eines für die Türkei. Seine Mutter habe ihn stets daran erinnert, „nie zu vergessen, wo er herkomme“.

Mit dem türkischen Präsidenten habe er beim Besuch nicht über dessen Politik gesprochen, sondern über Fußball, da Erdogan selbst früher Fußballer gewesen sei. „Deutsche Medien“ hätten die Angelegenheit „anders dargestellt“.

Mesut Özil (l) posierte mit dem türkischen Präsidenten Erdogan im Mai für ein Foto. (Foto: Uncredited/Pool Presdential Press Service/AP / DPA)

Was auch immer das Ergebnis der letzten [türkischen Präsidentschafts-]Wahlen gewesen wäre, oder der Wahlen davor, ich hätte das Bild trotzdem gemacht. Mesut Özil

Kritik an „rechter Propaganda der Medien“

In Teil zwei seines Statements teilt er heftig gegen Medien aus, die negativ über ihn berichtet hätten: „Bestimmte deutsche Medien benutzten meinen Hintergrund und das Foto mit Präsident Erdogan als rechte Propaganda, um ihre politische Sache voranzubringen. Warum sonst nutzten sie Bilder und Überschriften mit meinem Namen als direkte Erklärung für die Niederlage in Russland? Sie kritisierten nicht meine Leistungen, sie kritisierten nicht die Leistung der Mannschaft, sie kritisierten nur meine türkische Abstammung und den Respekt für meine Erziehung.“

Diese Zeitungen hätten versucht, die „deutsche Nation“ gegen ihn zu wenden. Dass er 23 Kindern dabei geholfen habe, „lebensverändernde“ Operationen in Russland zu bekommen – dafür sei in den Medien kein Platz.

Außerdem kritisierte Özils Doppelstandards in der medialen Berichterstattung. Lothar Matthäus etwa, der sich mit Russlands Präsident Wladimir Putin getroffen hatte, habe laut Özil dafür „fast keine Medienkritik“ bekommen. Zudem habe seine frühere Schule Berger-Fels in Gelsenkirchen eine mit Özil geplante Veranstaltung abgesagt – weil diese Angst gehabt hätten vor der Berichterstattung und angesichts des Aufstiegs einer rechten Partei in Gelsenkirchen.

Mercedes wendet sich von Özil ab

Auch ein Werbepartner habe sich von ihm abgewandt und habe ihn nicht mehr in den WM-Werbekampagnen haben wollen. Dieser Partner sei ein DFB-Sponsor, der zur gleichen Zeit damit zu kämpfen habe, dass „hunderttausende ihrer Produkte gerade zurückgerufen“ werden. Dass es sich bei dem genannten Partner um Mercedes handeln muss, ist auch ohne die explizite Nennung durch Özil nicht schwer zu vestehen.

Hier das Statement eins in voller Länge:

The past couple of weeks have given me time to reflect, and time to think over the events of the last few months. Consequently, I want to share my thoughts and feelings about what has happened. pic.twitter.com/WpWrlHxx74— Mesut Özil (@MesutOzil1088) 22. Juli 2018

Teil zwei mit den medienkritischen Äußerungen: