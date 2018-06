Özil – Unter besonderer Beobachtung

Für Lothar Matthäus ist die Sache klar. Mesut Özil muss das erste Opfer des Fehlstarts der DFB-Elf in die WM sein. „Da ist kein Herz, keine Freude, keine Leidenschaft“, schrieb der Rekordnationalspieler in seiner „Bild“-Kolumne: „Ich habe bei Özil auf dem Platz oft das Gefühl, dass er sich im DFB-Trikot nicht wohlfühlt, nicht frei ist, ja fast: als ob er gar nicht mitspielen möchte.“

Özil also am Samstag im allzu frühzeitigen Tod-oder-Gladiolen-Spiel der DFB-Elf gegen Schweden also auf die Bank? Nicht nur für Matthäus, den Weltmeisterkapitän von 1990, eindeutig: Mario Basler ist ebenfalls kein Özil-Freund. Er leistete sich am Montagabend bei „Hart aber fair“ eine verbale Entgleisung unter der Gürtellinie. Özil habe „die Körpersprache eines toten Frosches“, meinte der 1996er-Europameister, der einst unbedingt einen Eckball mit Pepita-Hut ausführen wollte, erkannt zu haben. Und weiter: „Das ist jämmerlich! Seit Jahren spielt er nur Pässe auf fünf Meter. Als Mittelfeldspieler sollte er auch mal einen Zweikampf gewinnen!“

Özil versuchte, Khediras Fehler auszubügeln

Tatsächlich setzte Özil, der in allen 26 WM- oder EM-Spielen unter Bundestrainer Joachim Löw in der Startelf stand, beim 0:1 gegen Mexiko zu wenig Akzente. Es würde nicht verwundern, wenn er am Samstag Platz machen muss in der Startelf für Marco Reus, von Löw schon als Spieler für die wichtigen Spiele ausgemacht. Doch es könnte auch Julian Draxler oder Timo Werner treffen. Oder Thomas Müller, dem gegen Mexiko auch nicht viel einfiel.

Für Özils Verbleib in der Startelf spricht, dass er als einer der wenigen am Sonntag auf die offensichtlichen Probleme im Spielaufbau reagierte. Er ließ sich immer wieder in den rechten Halbraum zurückfallen, holte sich dort Bälle und störte den Spielaufbau der Mexikaner.

Özil war gegen Mexiko zweifellos nicht auf der Höhe seines Schaffens und wirkte eher wie ein entfernter Cousin des Spielers, der in 91 Länderspielen an 63 Toren beteiligt war. Doch er versuchte wenigstens, die teils eklatanten Fehler im Stellungs- und Passspiel von Sami Khedira und Toni Kroos, gegen Mexiko beide völlig von der Rolle, auszubügeln.

Stefan Effenberg gehört zu den expertierenden Ex-Nationalspielern, die das erkannt haben. „Für Khedira sollte Ilkay Gündogan spielen. Er ist auch ein Taktgeber. Die Mannschaft braucht einfach gefährliche Bälle aus dem zentralen Raum in die Spitze – das hat gegen Mexiko komplett gefehlt“, schrieb Effenberg in seiner WM-Kolumne bei t-online.de.

Noch vor einer Woche hatte Effenberg übrigens den Rauswurf Gündogans aus dem DFB-Team gefordert – wegen dessen Propagandabesuchs beim türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. So schnell ändern sich die Zeiten.