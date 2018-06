Özil spielt bei letztem WM-Test wohl nicht

Von Schwäbische Zeitung

Mindestens 15 Autos haben bislang unbekannte Täter am Montag und Dienstag im Biberacher Stadtgebiet aufgebrochen und nach Beute durchsucht. Zwischen 15.15 Uhr am Montag und 8 Uhr am Dienstag waren die Täter in der Nähe des Bahnhofs, im Stettinweg, der Breslaustraße, dem Erlenweg und der Leipzigstraße unterwegs und machten sich an dort geparkten Autos zu schaffen. Die Unbekannten schlugen an den Autos eine Scheibe ein und griffen ins Innere. Dort suchten sie nach Brauchbarem.