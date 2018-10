Özil fehlt Arsenal im London-Derby bei Fulham

Von Deutsche Presse-Agentur

Vom Sinneswandel seines Chefs erfuhr Tayfun Korkut am Sonntagmorgen am Telefon. Kurz nach der 1:3-Niederlage des VfB Stuttgart bei Hannover 96 hatte VfB-Sportvorstand Michael Reschke seinem Trainer in Interviews trotz des Absturzes auf den letzten Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga noch das Vertrauen ausgesprochen. Eine nächtliche Krisensitzung und nur wenige Stunden Schlaf später folgte die Trennung von Korkut. „Ich habe ihn heute Morgen angerufen“, sagte Reschke am Sonntag und berichtete von einem kurzen Gespräch — was ihm aber ...