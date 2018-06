Özil bricht Schweigen via Twitter: „Brauche Zeit“

Einkaufsmöglichkeiten sollen sich in Lindau in den kommenden Jahren deutlich verbessern. Dazu gehören nicht nur der Neubau des Kaufland und der nach wie vor umstrittene Neubau eines E-Centers. Denn auch Aldi, Penny und Fristo dürfen wohl erweitern. Das wurde am Mittwochabend im Stadtrat deutlich.

Galt früher ein Verbot für Erweiterungen großer Supermärkte außerhalb der Zentren in Aeschach und Reutin und auf der Insel so hat der Stadtrat mit Verabschiedung des Einzelhandelskonzepts im November 2015 die Rechtsgrundlage geändert.