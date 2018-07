Özil äußert sich erstmals zu umstrittenem Erdogan-Foto

Erstmals seit dem umstrittenen Besuch von Mesut Özil beim türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hat sich der Fußballspieler des FC Arsenal selbst zur Sache zu Wort gemeldet.

In einem Post auf seiner Faceboo-und Twitterseite erklärte der Nationalspieler am Sonntagmittag, er stehe zu der Aufnahme. In seiner Brust würden zwei Herzen schlagen - eines für Deutschland und eines für die Türkei - und seine Mutter hätte ihn stets daran erinnert, "nie zu vergessen, wo er herkomme".

Mit dem türkischen Präsidenten hätte er beim Besuch nicht über dessen Politik gesprochen, sondern über Fußball, da Erdogan selbst früher Fußballer gewesen sei.

Hier das Statement in voller Länge:

The past couple of weeks have given me time to reflect, and time to think over the events of the last few months. Consequently, I want to share my thoughts and feelings about what has happened. pic.twitter.com/WpWrlHxx74— Mesut Özil (@MesutOzil1088) 22. Juli 2018