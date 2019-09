Österreichischer Skirennfahrer Hirscher beendet Karriere

Der österreichische Skirennfahrer Marcel Hirscher beendet seine Karriere. Das gab der beste Alpin-Sportler der Gegenwart in Salzburg bekannt.

Nach Felix Neureuther verliert die Skiwelt damit einen weiteren Ausnahme-Profi. Der 30 Jahre alte Hirscher gewann zuletzt achtmal in Serie den Gesamtweltcup und stellte damit einen Rekord auf. Neben insgesamt 67 Siegen im Weltcup holte der Salzburger zweimal Olympia-Gold 2018 in Südkorea und fünf Einzel-Weltmeistertitel. Der Familienvater hatte zuletzt bereits mit einem Rücktritt geliebäugelt und war noch nicht in das Schneetraining für die Ende Oktober beginnende Saison eingestiegen.

