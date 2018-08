Von Jonas Schmitt

Der Zirkus Charles Knie feiert an diesem Freitag um 16 Uhr Premiere in Weingarten. Mit rund 150 Tieren und 22 Darbietungen wird der Festplatz in Weingarten bis Sonntag bespielt. Dabei wurde der Zirkus in der Vergangenheit von Tierschützern kritisiert. Alexander Lacey, der Raubkatzendompteur des Zirkus weist die Vorwürfe zurück und hat dabei sogar einen Experten für Verhaltensforschung bei Tieren auf seiner Seite.

Alexander Lacey teilt seit seiner Kindheit seinen Alltag mit Tigern und Löwen.