Topspiel bleibt spannend bis zum Schluss ‐ aber torlos

Wechsel an der Tabellenspitze: Durch das 0:0 der FSV Schwenningen im Topspiel in Renquishausen und dem 6:3-Kantersieg von Seitingen-Oberflacht haben die Baaremer bei Punktgleichheit (beide 34 Zähler) mit einem um sechs Treffer besseren Torverhältnis die Pole Position übernommen und sind Herbstmeister.

Fußball, Kreisliga A2 Saison 2023/2024 Rasenplatz, Am Neuen Brunnen, Renquishausen SV Renquishausen gegen FSV Schwenningen 0:0 (Foto: Frank Riedinger )

SV Renquishausen ‐ FSV Schwenningen 0:0. Keinen Sieger im Topspiel: Beide Teams konnten die sich bietenden Chancen in einer bis zum Ende spannenden Begegnung nicht ausnutzen. Es war eine Beggenerung der besseren Sorte. Als Würze fehlten lediglich die Treffer auf beiden Seiten.

Der SVR untermauerte seine starke Formkurve, blieb das fünfte Spiel hintereinander ungeschlagen und zudem ohne Gegentreffer. Keeper Mario Gentner musste seit 470 Minuten nicht mehr hinter sich greifen. Nur haben die Heuberger nun weiterhin zehn Punkte Rückstand auf die beiden Führenden in der Tabelle.

Fußball, Kreisliga A2 Saison 2023/2024 Rasenplatz, Am Neuen Brunnen, Renquishausen SV Renquishausen gegen FSV Schwenningen 0:0 (Foto: Frank Riedinger )

Bei der FSV vergaben unterdessen in den 90 Minuten Alen Coralic, Ömer Bulut und Ionel Calin die drei besten Chancen zum Siegtor. Ab der 77. Minute spielten die Mooskicker zudem mit einem Mann weniger in Unterzahl. Levente Panczi bekam nach einer harten Grätsche in der gegnerischen Spielhälfte die rote Karte. In der Nachspielzeit (90.+7) hätten die Gäste allerdings nach einem Strafraumfoul durchaus noch einen Elfmeter bekommen können und beschwerten sich dementsprechend lautstark beim Schiedsrichter.

Schwenningen hatte personell einige Ausfälle und musste ohne gelernte Abwehrspieler improvisieren. Dennoch freute sich Trainer Almir Smakovic, „dass unsere Jungs die beiden Renquishausener Topstürmer Marius Butz und Leon Bosnjak in Schach halten konnten.“ Butz hatte direkt nach dem Seitenwechsel seine dickste Gelegenheit zum 1:0, als er einen Dropkick-Schuss abfeuerte und am FSV-Schlussmann Samir Smakovic scheiterte (47.).

Beide Abwehrreihen agierten sehr konzentriert und so neutralisierte sich das Geschehen zwischen den beiden Strafräumen immer wieder. „Es war ein sehr gutes Spiel, weil beide Mannschaften nach vorne spielten und bis zum Ende auf den Siegtreffer zielten. Am Ende können wir noch einen Strafstoß bekommen, sind insgesamt jedoch mit dem einen Punkt bei einem starken Gegner sehr zufrieden“, so der Gästetrainer. Schiedsrichter: Niklas Gustke. Zuschauer: 150.

SV Renquishausen gegen FSV Schwenningen 0:0 (Foto: Frank Riedinger )

SV Renquishausen gegen FSV Schwenningen 0:0 (Foto: Frank Riedinger )

Die weiteren Partien:

SV Spaichingen ‐ SG Irndorf/Bärenthal 6:1 (5:0). Tore: 1:0, 2:0 beide Alessandro Cinefra (15., 16.), 3:0 Nico Romani (16.), 4:0 Ailvia Haring (21.), 5:0 Justin Hartung (28.), 6:0 Maurice Gutmann (54.), 6:1 Max Drössel (64.). Schiedsrichter: Michael Jörg.

SV Tuningen ‐ SC 04 Tuttlingen II 2:1 (1:1). Einen wichtigen Sieg landete der SVT im Kellerduell der beiden Tabellennachbarn und hat den Abstand auf die Abstiegsplätze vergrößern können. Tore: 1:0 Thibaud Natschke (24.), 1:1 Florin Tirca (45.+2), 2:1 Lucas Zitzer (77.). Schiedsrichter: Martin Pfau.

SV Kolbingen ‐ SG Frittlingen/Wilflingen 7:0 (3:0). Böse unter die Räder kamen die Leintäler auf dem Heuberg. Ein Doppelschlag innerhalb von sieben Minuten kurz vor der Pause zum 3:0 entschied die Begegnung früh. Nach der Pause brach die SG komplett ein und Kolbingen hatte noch weitere Chancen um höher zu gewinnen. Tore: 1:0, 3:0, 4:0 alle Yannick Frühwirt (7., 36., 57.), 2:0 Jannik Braun (29.), 5:0 Pascal Stehle (63.), 6:0 Lukas Hipp (71.), 7:0 Benjamin Raidt (85.). Schiedsrichter: Özgür Gülveren.

SC Wellendingen ‐ FV Fatih Spor Spaichingen 3:0 (1:0). Der Tabellenletzte sorgte für eine dicke Überraschung und landete einen deutlichen Sieg. Die rote Laterne konnte der SCW zwar nicht abgeben, hat auf das rettende Ufer vorerst nur noch vier Punkte Rückstand. Tore: 1:0 Bernd Klaiber (20.), 2:0 Vanja Velemirov (46.), 3:0 Edwin Groh (82.). Schiedsrichter: Ralf Frey.

SG Gosheim/Wehingen ‐ SV Deilingen-Delkhofen 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Etienne Wenzler (16.), 1:1 Marvin Steimer (73.). Schiedsrichter: Christoph Knöpfle.

SV Seitingen-Oberflacht ‐ SV Egesheim 6:3 (1:1). Bis kurz vor der Pause sah es nie und nimmer nach einem Neun-Tore-Spektakel aus. Erst mit dem Pausenpfiff fand der Favorit ins Geschehen und konnte die Partie nach langem Kampf gegen bissige Gäste in der Schlussphase mit drei Treffern spät entscheiden.

Tore: 0:1 Marco Lehr (31.), 1:1 Richard Waal (44.), 2:1 Ralf Schorpp (55.), 3:1 Joshua Woelke (66.), 3:2 Nico Penz (72.), 3:3 Marco Lehr (74.), 4:3, 5:3 beide Tim Bertsche (80., 85.), 6:3 Eigentor Heiko Gentner (90.). Schiedsrichter: Nihat Sari.