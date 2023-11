SpVgg Trossingen ist die neue Eins der Bezirksliga

‐ Die SpVgg Trossingen hat das Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald gegen die SG 08 Schramberg/SV Sulgen am Sonntag auf ihrem heimischen Kunstrasen verdient mit 4:1 (2:0) gewonnen. Sie hat den bisherigen Spitzenreiter damit auf Rang zwei verdrängt und sich die Herbstmeisterschaft gesichert.

Die aufgestiegene SG hatte das Klassement von Saisonbeginn an angeführt, war zum Abschluss der Rückrunde im Duell mit den formstarken Trossingern aber deutlich unterlegen.

Fußball, Bezirksliga Saison 2023/2024 Kunstrasenplatz Trossingen Spvgg Trossingen gegen SGM 08 Schramberg / SV Sulgen 4:1 (Foto: Frank Riedinger )

Keine Chance: Die Spvgg Trossingen spurtet gegen Schramberg/Sulgen vorbei an die Tabellenspitze. (Foto: Frank Riedinger )

Eine entscheidende Rolle nahm Kamran Yahyaijan ein. Der spielende Interimstrainer des Landesligaabsteigers war der Zielspieler in der Offensive. Der 25-Jährige hatte das 1:0 von Harry Föll vorbereitet, der die Hereingabe wohl noch minimal berührt hat (36.). Auf das 2:0 von John Hankins (43.) ließ Yahyaijan das 3:0 (52.) und das 4:0 folgen (58.). SG-Torjäger Flavius-Nicolae Oprea brachte SpVgg-Torhüter Marcel Bender das erste Gegentor seit Ende Oktober bei (84.).

„Wir haben alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben wenig zugelassen, hatten Chancen für mehr Tore. Unser Ziel war es, die Herbstmeisterschaft unter Dach und Fach zu bringen“, bilanzierte Yahyaijan, der von einem hochverdienten Sieg sprach. Aus Sicht von Suat Pala war wiederum die Niederlage verdient, auch in der Höhe. „Die Trossinger waren abgeklärter“, meinte der SG-Coach, der zur Anfangsphase allerdings sagte: „Wir haben eigentlich gut angefangen und hatten zwei Chancen. Hätten wir die rein gemacht, wäre es, glaube ich, anders ausgegangen.“

Die Spvgg Trossingen (rotes Trikot) klettert an die Tabellenspitze der Bezirksliga. (Foto: Frank Riedinger )

SpVgg Trossingen: Marcel Bender ‐ Tijan Jallow (67. Anatol Walter), Artur Anselm, Harry Föll, Kamran Yahyaijan (80. Karim Akarpinar), Kai Hartelt, Alexander Sopelnik, Dean Savic (87. Justin Blessing), Marc Dreher, Lukas Heizereder (67. Aykut Tütüneken), John Hankins (76. David Schock).

SG Schramberg/Sulgen: Ion-Daniel Radu ‐ Massimo Tosto (36. Benjamin Alili), Kevin Haxha, Albijan Spahija, Flavius-Nicolae Oprea, Justin Profft (73. Alessandro Giuffrida), Cosmin Prodan, Roland Hoch, Rico Reisert, Sergej Ermolaev, Xhastin Hysa (65. Ahmed Mohamed).

Tore: 1:0 (36.) Harry Föll, 2:0 (43.) John Hankins, 3:0 (52.) und 4:0 (58.) beide Kamran Yahyaijan, 4:1 (84.) Flavius-Nicolae Oprea. Gelbe Karten: 2/2. Schiedsrichter: Markus Straub (SRG Zollern-Balingen). Zuschauer: 300.

Die weiteren Spiele:

FV 08 Rottweil ‐ SV Wurmlingen 6:3 (2:3). Durch die Niederlage ist der SVW in der Tabelle hinter die Gastgeber zurückgefallen. Die konnten hochzufrieden sein. „Das war in der Summe vielleicht die beste Saisonleistung“, sagte FVR-Trainer Gustl Alfidi. Aufgrund der deutlich größeren Anzahl an Chancen sei der Heimerfolg seiner Elf in Ordnung gewesen. Die sei bereits im ersten Durchgang besser gewesen, habe sich aber drei Fehler geleistet. Die hatte der Aufsteiger bestraft. Nachdem der FVR ein 0:2 ausgeglichen hatte (35.), schnürte der auffällige SVW-Spielertrainer Tom Schmid mit einem Tor aus rund 45 Metern Entfernung seinen Doppelpack (38.). Sein Team, das ebenfalls noch Chancen hatte, konnte den FVR nach der Pause nicht stoppen.

Tore: 0:1 (14.) Maurizio Colucci, 0:2 (28.) Tom Schmid, 1:2 (34.) Niklas Jordan, 2:2 (35.) Benedikt Scherer, 2:3 (38.) Tom Schmid, 3:3 (62.) Yannik Schädle, 4:3 (65.) Niklas Jordan, 5:3 (79.) Yannick Scheidel, 6:3 (90.) Adlin Dervishi. ‐ Schiedsrichter: Andre Dorn. ‐ Zuschauer: 150.

SV Villingendorf ‐ VfL Mühlheim 0:1 (0:0). Der VfL hat seinen Negativtrend in der Liga nach zuletzt vier Niederlagen in Folge beendet. Mit einem sehenswerten Tor gelang Yannick Schneider der einzige Treffer der Partie (56.). Beide Mannschaften hatten sich über die gesamte Spielzeit kaum Torchancen erarbeitet. ‐ Tor: 0:1 (56.) Yannick Schneider. ‐ Schiedsrichter: Dejan Borjanovic. ‐ Zuschauer: 100.

BSV 07 Schwenningen ‐ FSV Denkingen 3:1 (3:1). Die Siegesserie der Neckarstädter hat sich fortgesetzt, wodurch die Denkinger erstmals auf einen Abstiegsrang zurückgefallen sind. „Die Jungs haben zum wiederholten Male Charakter, Leidenschaft und Mentalität gezeigt und hochverdient gewonnen“, freute sich BSV-Trainer Jago Maric, dem sieben Akteure gefehlt hatten.

Die Gäste hatten durch den Treffer von Timo Klumpp vorgelegt (5.). Per Kopfballtor (19.) und per Foulelfmeter (22.) drehte Dragan Ovuka die Partie, Mario Buccelli erhöhte (34.). Gegen Ende ließen die der BSV mehrere Chancen aus. ‐ Tore: 0:1 (5.) Timo Klumpp, 1:1 (19.) und 2:1 (22./Foulelfmeter) beide Dragan Ovuka, 3:1 (34.) Mario Buccelli. ‐ Schiedsrichter: Jan Huber. ‐ Zuschauer: 150.

FC Hardt ‐ SG Bösingen II/Beffendorf 1:3 (0:2). ‐ Tore: 0:1 (27.) Simon Jauch, 0:2 (30.) Silas Lehmann, 1:2 (69.) Nico Haberstroh, 1:3 (90.) Simon Jauch. ‐ Schiedsrichter: k.A. ‐ Zuschauer: 150.

SG Zimmern II/Horgen ‐ SV Waldmössingen 1:3 (0:0). – Tore: 1:0 (54./Eigentor) Raphael Ruf, 1:1 (56.) und 1:2 (66.) beide Damian Kaminski, 1:3 (79.) Denis Kimmich. ‐ Schiedsrichter: Luca Storz. ‐ Zuschauer: 100.

SV Bubsheim ‐ SV Winzeln abgesetzt. Weil der Platz auf dem Kirchberg am Samstag schneebedeckt war, ist die Begegnung abgesetzt worden.

SpVgg Bochingen ‐ SG Deißlingen/Lauffen abgesetzt. Die Regenfälle in den vergangenen Tagen haben am Sonntag zur Absetzung der Partie geführt, weil der Platz unbespielbar ist.