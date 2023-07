Beim traditionellen Klippeneckzeltlager des FSV Denkingen auf dem Hummelsberg hat sich zum 54. Mal alles ausschließlich um den Jugendfußball gedreht. Neben dem prallgefüllten Rahmenprogram setzten sich bei den D–Junioren der SV Spaichingen und bei den E–Junioren die SpVgg Schramberg beim Sport–Nann–Cup durch. Und auch das teils regnerische Wetter tat dem Fußballspaß keinen Abbruch.

Bei den Spielen des Nachwuchses ging es hoch her. (Foto: Ben Maier )

Cheforganisator Gerd Fetzer vom ausrichtenden Verein FSV Denkingen zeigte sich kurz vor dem Abschluss des Zeltlagers zufrieden mit dem Verlauf des Großevents. „Auch wenn das Wetter eher durchwachsen war, wir sind insgesamt sehr zufrieden. Das war typisches Klippeneckzeltlager–Wetter“, bilanzierte Fetzer.

Keine Abbrüche

Am Samstag hatte es länger geregnet und die Nach auf Sonntag hatte mit starken Regengüssen aufgewartet. „Die Wettbewerbe mussten nicht abgebrochen werden, die Jungs sind halt etwas nass geworden“, meinte Fetzer. Wenige Einsätze hatte das Deutsche Rote Kreuz verbucht, die Turniere gingen ohne nennenswerte Verletzungen aus, so der Ausrichter.

Mit vielen neuen Gesichtern bei den Trainern und Betreuern der Mannschaften habe es aber in diesem Jahr hier und da etwas bei den Abläufen geknirscht. „Da wussten die Neuen noch nicht, wie die Abläufe genau sind. Aber das spielt sich alles dann wieder ein“, so Fetzer. Änderungen für dass 55. Klippeneckzeltlager im kommenden Jahr kündigt der FSV–Funktionär aber jetzt schon an. „Im nächsten Jahr werden wir nur mit drei Fußballfeldern spielen.“

Der Jubelschrei muss raus! (Foto: Ben Maier )

Denn die Logistik für das Herbeischaffen der zusätzlichen Tore auf den Hummelsberg von einem anderen Sportverein sei zu aufwendig. Somit würde dann auch die Zahl der teilnehmenden Mannschaften begrenzt. Bislang wurde auf vier Fußballfeldern gleichzeitig gespielt.

Spaichingen Zweiter, Denkingen Dritter

Im Mittelpunkt des viertägigen Zeltlagers standen wie gewohnt die Fußballturniere der E– und D–Jugend — der Sport–Nann–Cup. Bei den E–Junioren setzte sich in der Konkurrenz von zehn Mannschaften im Finale der SV Spaichingen I gegen den JFV Oberes Donautal I durch. Die TSG Balingen II landete auf dem dritten Rang. Bei den E–Junioren siegte im Endspiel die SpVgg Schramberg gegen den SV Spaichingen II, der FSV Denkingen wurde Dritter.

Denkinger Nachwuchskicker mit einem Fanschal ihrer Lieblingsvereins. (Foto: Ben Maier )

Beim Dreikampf des Sport–Nann–Tags (Sprint, Slalom, Torschuss) siegten Antonio Intrieri vom FSV Denkingen (F–Jugend), Emilia Geiger vom FSV Denkingen (F–Juniorinnen), Michelle Dreher von der SGM Gosheim/Wehingen (E–Juniorinnen), Finn Flaig von der SpVgg Schramberg (E–Junioren), Emma Som von der SG Kolbingen (D–Juniorinnen) und Till Armleder von der SGM Wellendingen (D–Junioren).

Beim Wettbewerb Torschussgeschwindigkeitsschießen zeigten in der E–Jugend Luis Widmann vom FC Frittlingen mit 73 km/h sowie in der D–Jugend Marcel Brunner von der SG Ostbaar mit 82 km/h den härtesten Schuss.

Die Ergebnisse:

Sport-Nann-Cup

Endstand D-Jugend

1. SV Spaichingen I, 2. JFV Oberes Donautal I, 3. TSG Balingen II, 4. SG Ostbaar I, 5. TSG Balingen I, 6. SpVgg Aldingen II, 7. SG Kolbingen I, 8. SV Spaichingen II, 9. SV Bubsheim, 10. SGM Wellendingen.

Endstand E-Jugend

1. SpVgg Schramberg, 2. SV Spaichingen II, 3. FSV Denkingen, 4. SGM Gosheim I, 5. SV Spaichingen I, 6. SGM Wellendingen, 7. SG Kolbingen I, 8. SG Ostbaar II, 9. SV Tuningen I, 10. SGM Durchhausen.

Sport-Nann-Tag

F-Junioren: 1. Antonio Intrieri (FSV Denkingen) 182 Punkte, 2. Pius Braun (FC Frittlingen) 178 P, 3. Tobias Spät (SpVgg Aldingen) 175 P.

F-Juniorinnen: 1. Emilia Geiger (FSV Denkingen) 82 Punkte.

Emilia Geiger (FSV Denkingen) 194 Punkte, 2. Luisa Aicher (SV Bubsheim/SGM Heuberg) 191 P., 3. Heidi Haasis (SGM Gosheim/Wehingen) 188 P.

E-Junioren: 1. Finn Flaig (SpVgg Schramberg) 218 Punkte, 2. Lukas Kopf (FSV Denkingen) und Elia Ivanosic (SpVgg Trossingen) beide 211 P., 3. Yonah Rohr (SGM Leidringen/Rosenfeld) 200 P.

D-Junioren: 1. Till Armleder (SGM Wellendingen) 229 Punkte, 2. Denny Springer (SpVgg Trossingen) 228 P., 3. Daniel Gert (SpVgg Aldingen) 226 P.

D-Juniorinnen: 1. Emma Som (SG Kolbingen) 205 Punkte, 2. Sarah Hornung (SG Ostbaar) 181 P., 3. Beta Drozik (SpVgg Aldingen) 166 P.

Mannschaft

E-Jugend: 1. SGM Leidringen/Rosenfeld 1265 Punkte, 2. SpVgg Schramberg 1252 P., 3. SpVgg Trossingen 1250 P.

D-Jugend: 1. SG Kolbingen I 1421 Punkte, 2. SpVgg Trossingen I 1353 P., 3. SGM Wellendingen II 1312 P.

Wettbewerb Torschussgeschwindigkeitsschießen

E-Jugend: 1. Luis Widmann (FC Frittlingen) 73 km/h, 2. Rami Alomar (SpVgg Schramberg) 72 km/h, 3. Cian Bettinger (SGM Wellendingen) 68 km/h.

D-Jugend: 1. Marcel Brunner (SG Ostbaar) 82 km/h, 2. Fabiano Degiosa (SpVgg Trossingen) 72 km/h, 3. Maxi Biskupsi (SG Ostbaar) 61 km/h.

Trainer/Betreuer: 1. Konrad Andreas (SGM Leidringen) 98 km/h, 2. Louis Losurdo (SpVgg Trossingen) 89 km/h, 3. Mike Anselm (SpVgg Aldingen) 86 km/h.

Wettbewerb Bierkistenstapeln

E-Jugend: 1. SV Tuningen, 2. SGM Heuberg I, 3. SV Spaichingen I, 3. SGM Gosheim/Wehingen III, 3. SGM Leidringen/Rosenfeld.

D-Jugend: 1. SpVgg Trossingen, 2. SV Zimmern, 3. SG Ostbaar (Mädchen).