E-Junioren des SC04 gewinnen WFV-Sichtungsturnier

Bei den Sichtungsturnieren im Jugend-Hallenfußball des WFV-Bezirks Schwarzwald in der Marquardt-Halle in Rietheim-Weilheim haben sich beim Jahrgang 2013 (E-Junioren) der SC 04 Tuttlingen und die SGM Horgen durchgesetzt. Im Finale der E-Junioren 1 gewann der SC 04 Tuttlingen mit 2:0 gegen die SpVgg Schramberg. Im Finale der E-Junioren 2 bezwang die SGM Horgen die SGM Dunningen knapp mit 1:0.

In der Vorrunde des E-Junioren-Turniers 1 setzte sich in der Gruppe A der SC 04 Tuttlingen mit drei Siegen als Gruppenerster (6 Punkte/7:0 Tore) ungeschlagen vor dem SV Sulgen (6/4:3) durch. Dabei zeigte der SC 04 Tuttlingen dem SV Sulgen im direkten Vergleich mit einem 4:0-Sieg die Grenzen auf. Der FC Göllsdorf (3/3:5) und der BSV 07 Schwenningen (0/1:5) landeten auf Platz drei und vier und verpassten den Einzug ins Halbfinale. In der Gruppe B ließ die SpVgg Schramberg (9 Punkte/7:1 Tore) nichts anbrennen und sicherte sich souverän den Gruppensieg vor dem SV Wurmlingen (6/6:3). Den direkten Vergleich gegen den SV Wurmlingen gewann die SpVgg Schramberg knapp mit 1:0. Der FC Weigheim (3/4:9) und der JFV Oberes Donautal (0/1:6) blieben auf der Strecke und qualifizierten sich nicht für das Halbfinale.

In den Halbfinalspielen ließen sich die Favoriten nicht die Butter vom Brot nehmen. Der SC 04 Tuttlingen schlug den SV Wurmlingen mit 2:0, die SpVgg Schramberg bezwang den SV Sulgen mit 3:1. So kam es zum Finale der beiden Turnierfavoriten. Auch hier behielt der SC 04 Tuttlingen mit 2:0 die Oberhand und besiegte die SpVgg Schramberg im Finale. Im kleinen Finale um Platz drei schlug der SV Wurmlingen den SV Sulgen mit 2:0.

In der Vorrunde des E-Junioren-Turniers 2 wurde in der Gruppe A die SGM Horgen (9 Punkte/6:1 Tore) ungeschlagener Gruppensieger vor der SpVgg Aldingen (6/3). Den direkten Vergleich gewann Horgen knapp mit 1:0. Die SGM Deißlingen (3/3:6) und der SC Wellendingen (0/1:6) hingegen verpassten den Sprung ins Halbfinale. In der Gruppe B ging es deutlicher enger zu. Den Gruppensieg holte sich die SGM Dunningen (7 Punkte/2:0 Tore) mit lediglich zwei Treffern. Dabei besiegte die SGM Dunningen den Mitfavoriten SpVgg Trossingen im direkten Vergleich knapp mit 1:0. Auf Platz 2 qualifizierte sich die SpVgg Trossingen (6/4:1) für das Halbfinale. Der SV Spaichingen (4/2:2) und der SV Harthausen (0/1:6) verpassten die Qualifikation für das Halbfinale.

In den Halbfinals gewann die SGM Horgen knapp mit 2:1 gegen die SpVgg Trossingen und zog ins Finale ein. Im zweiten Semifinale unterlag die SpVgg Aldingen der SGM Dunningen mit 0:2. Eng umkämpft und torarm gestaltete sich auch das Finale, in dem die SGM Horgen das Tor des Tages erzielte und das Endspiel knapp mit 1:0 gewann. Im kleinen Finale um Platz drei siegte die SpVgg Trossingen gegen die SpVgg Aldingen mit 4:1.