Turbine-Läufer sammeln in Berlin viele Medaillen

Zwei Wochen vor den Deutschen Hallen-Leichtathletikmeisterschaften der Masters in Dortmund haben sich Sportler des SV Turbine Neubrandenburg noch einmal einem Härtetest unterzogen und dabei ihre gute Form unterstrichen. Bei den offenen Landesmeisterschaften von Berlin und Brandenburg im Sportforum Hohenschönhausen gewannen die Neubrandenburger insgesamt elf Medaillen. Dreimal stellten Turbine-Aktive den Sieger.

Enrico Neumann setzte sich über 800 Meter der M50 in 2:21,78 Minuten durch. Die zweite Goldmedaille für den SV Turbine holte Stefan Mast (M45), der die 1500 Meter in 4:33,05 gewann. Für den abschließenden Höhepunkt sorgte dann Altmeister Jürgen Thiele. In der M60 sicherte er sich in 10:50,18 Minuten nicht nur den Titel über 3000 Meter, sondern stellte zugleich einen neuen Landesrekord auf. Sein Ziel ist nun die Deutsche Meisterschaft im Marathon, die im April in Hannover ausgetragen wird. Am Ende gewannen die Turbine-Oldies im Sportforum Hohenschönhausen drei Goldmedaillen, sechsmal Silber und zweimal Bronze.