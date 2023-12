Süper Lig

Türkei schockiert über brutalen Angriff auf Schiedsrichter

Schiedsrichter Halil Umut Meler (unten) ging nach einem Faustschlag zu Boden. (Foto: Abdurrahman Antakyali/Depo Photos/AP/dpa )

Schläge und dann Tritte gegen einen am Boden liegenden Schiedsrichter: Der Vorfall in der türkischen Liga am Montagabend hat die Sportwelt empört. Der Fußball im Land ruht.

Veröffentlicht: 12.12.2023, 09:58 Von: Deutsche Presse-Agentur