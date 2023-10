Eishockey

Trotz Draisaitl-Treffer: Auftaktpleite für Oilers in NHL

Vancouver

Vancouvers Tyler Myers (M) und Evander Kane von den Edmonton Oilers kämpfen um den Puck. (Foto: DARRYL DYCK/The Canadian Press/AP/dpa )

Der Saisonstart in die NHL ging für die meisten deutschen Profis so richtig daneben. Am schlimmsten erwischte es Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers.

Veröffentlicht: 12.10.2023, 07:23 Von: Deutsche Presse-Agentur