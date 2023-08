Trotz 2:0–Führung: 1. FC Heidenheim verliert erstes Bundesliga–Heimspiel

Frank Schmidt suchte direkt die Diskussion mit dem Schiedsrichtergespann, dann rief er seine Mannschaft zum Kreis zusammen: Arm in Arm Wunden lecken. Der Kulttrainer und seine Mannschaften mussten wie schon in der Vorwoche in Wolfsburg schmerzhaft erfahren, dass in der Bundesliga nahezu jeder Fehler bestraft wird. Trotz einer über fast 80 Minuten ganz starken Leistung des Aufsteigers verlor der 1. FC Heidenheim auch das erste Heimspiel in Deutschlands Eliteklasse gegen die TSG Hoffenheim. Dabei hatten Jan–Niklas Beste (26.) und Marvin Pieringer (59.) den Club von der Ostalb verdientermaßen in Führung geschossen, doch Maximilian Beier (77.), Pavel Kaderabek (80.) und Andrej Kramaric drehten die Partie spät für die favorisierten Kraichgauer und sorgten so für ein unrühmliches Ende des eigentlich groß angelegten Fußballfests.

Die 15.000 Fans, die sich in den Minuten und Stunden zuvor den Schlossberg hinaufgeschleppt hatten und dabei noch einmal den mühsamen Aufstieg des FCH von der Verbands– bis in die Bundesliga nachempfinden konnten, konnten den Anpfiff des historischen ersten Spiels im Oberhaus kaum erwarten. „Angekommen am großen Tisch. Lasset die Spiele beginnen“, prangte auf einem riesigen Banner vor der Osttribüne, auf der die treusten der Anhänger dicht gedrängt für beste Stimmung sorgten. Und sie wurden nicht enttäuscht.

Schon nach gut einer Minute durften sie beinahe das erste Mal jubeln. Nach einem Eckball von Jan–Niklas Beste hatte Tim Kleindienst die große Chance auf das erste Bundesliga–Tor in der Voith–Arena, der Kopfball des Toptorjägers segelte aber knapp am Tor vorbei. Die Aktion war dennoch ein deutlicher Fingerzeig: Der 1. FC Heidenheim möchte in der ersten Liga nicht nur dabei sein, er möchte auch erfolgreich sein.

Auch in der Folge waren die Hausherren die bessere Mannschaft. Vor allem Linksaußen Beste, der nach der Geburt seines Kindes vor wenigen Tagen ganz offensichtlich beflügelt in die Startelf zurückgekehrt war, brachte viel Schwung ins Heidenheimer Offensivspiel — und hatte die ganz dicke Möglichkeit zur Führung. Doch der 24–Jährige scheiterte per Elfmeter in der 15. Minute an TSG–Torhüter Oliver Baumann, nachdem sich der Videoschiedsrichter nach einem Handspiel von Hoffenheims Marius Bülter eingeschaltet hatte.

Wer nun einen Bruch im mutigen FCH–Spiel erwartete, sah sich getäuscht. Nur zehn Minuten später schoss sich Beste doch noch in die Clubgeschichte — und wie! Kurz vor 16 Uhr, legte sich der bis dahin auffälligste Mann auf dem Platz den Ball knapp außerhalb des Sechszehners zum Freistoß bereit und schlenzte das Spielgerät aus spitzem Winkel sensationell ins lange Toreck. Ein Jubel–Orkan fegte nach dem ersten Heidenheimer–Bundesligator durch die Voith–Arena. Mit der 1:0–Führung ging der Aufsteiger hochverdient in die Halbzeitpause.

Hoffenheims Coach Pellegrino Matarazzo hatte im Vorfeld vor der Atmosphäre im kleinsten Stadion der Bundesliga gewarnt. Dass sich seine Mannschaft aber so von der Euphorie rund um den Aufsteiger beeindrucken ließ, dürfte dem US–Amerikaner gar nicht gefallen haben. Die Offensive des Kraichgauer um den früheren Manchester–United–Stürmer Wout Weghorst kam gegen die kompakte Heidenheimer Verteidigung überhaupt nicht ins Spiel.

Daran ändert sich auch nach dem Wiederanpfiff nichts — im Gegenteil. Wieder gehörte die erste Chance den Hausherren, doch Kleindienst, im vergangenen Jahr mit 25 Treffern noch Torschütze der der 2. Bundesliga, konnte seinen Kopfball wie schon zu Beginn der 1. Halbzeit nicht im Tor Platzieren (48.).

Für die Hoffenheim war das wohl ein Weckruf, die Gäste intensivierten in der Folge ihre Offensivbemühungen. Andrej Kramaric scheiterte jedoch per Freistoß an der Latte, Florian Grillitsch per Rechtsschuss an FCH–Torhüter Kevin Müller. Stattdessen jubelte erneut der 1. FC Heidenheim. Marvin Pieringer, dessen Schuss kurz zuvor noch TSG–Schlussmann Baumann hatte parieren können, traf nach der anschließenden Ecke von Beste per Kopf zum 2:0 (59. Minute). Trainer Frank Schmidt, der den ganzen langen Weg von der fünften bis in die erste Liga mitgegangen ist, umarmte all seine Nebenleute auf der Ersatzbank.

Wenig später ballte der FCH–Coach erneut die Faust — dieses Mal wegen einer überragenden Defensivaktion seiner Mannschaft. Hoffenheims Weghort nach einem Steilpass frei durch und kurz davor, den Ball an Müller vorbei zum Anschluss ins Tor zu schieben, als von hinten Tim Siersleben mit einer tollen Grätsche die Situation entschärfte (66.).

Doch nicht mal eine Viertelstunde später war jegliche Feierstimmung erst mal dahin. Innerhalb von nur drei Minuten glichen der eingewechselte Maximilian Beier (77.) und Pavel Kaderabek (80.) für die bis dahin harmlosen Hoffenheimer aus.

Und es kam noch schlimmer: Nach einem Zweikampf kam der starke Beier im Strafraum zu Fall und der Videoschiedsrichter meldete sich erneut. Nach längerem Studium der Fernsehbilder entschied Robert Hartman auf Elfmeter für Hoffenheim, Andrej Kramaric verwandelte im zweiten Anlauf souverän, nachdem sein erster Versuch von Hartmann noch zurückgepfiffen worden war. Selbst ein Punkt war den tapferen Heidenheimern am Ende nicht vergönnt.