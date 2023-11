Bundesliga

Trainerwirbel bei Union: Kommt doch Bjelica statt Raúl?

Berlin / Lesedauer: 1 min

Soll Trainer beim 1. FC Union Berlin werden: Nenad Bjelica (r). (Foto: Nick Potts/PA Wire/dpa )

In der Trainersuche bei Union Berlin sorgt zunächst der Name von Weltstar Raúl für Aufregung. Doch nun soll ein anderer Coach kommen. Der sportliche Hoffnungsschimmer gerät fast in den Hintergrund.

Veröffentlicht: 26.11.2023, 11:21 Von: Deutsche Presse-Agentur