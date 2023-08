Titelverteidigerin Swiatek locker weiter — Sakkari scheitert

Titelverteidigerin Iga Swiatek aus Polen hat bei den US Open im Eiltempo die zweite Runde erreicht. Die 22–Jährige ließ der Schwedin Rebecca Peterson beim 6:0, 6:1 zum Turnierauftakt keine Chance.

Nach nur 58 Minuten verwandelte die Weltranglistenerste ihren zweiten Matchball. Swiatek will auf Hartplatz in New York ihren insgesamt fünften Grand–Slam–Titelgewinn perfekt machen.

Sie ist nach Angaben des Datendienstleisters Opta die erste Spielerin seit mehr als 30 Jahren, die in zwei Jahren mehr als 40 Sätze zu null gewonnen hat. Dies war zuletzt Steffi Graf und Monica Seles gelungen.

Sakkari scheitert erneut in Runde eins

Direkt zum Start scheiterte die erste Topspielerin. Die griechische Weltranglistenachte Maria Sakkari verlor gegen Rebeka Masarova aus Spanien mit 4:6, 4:6. Es war das dritte Erstrunden–Aus für Sakkari bei einem Grand–Slam–Turnier in Serie.