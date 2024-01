Friedländer mit gutem Auftritt im ersten Test

Gut aus der Winterpause ist Fußball-Landesligist TSV Friedland gekommen. Nach nur einer Trainingseinheit bezwangen die Friedländer in ihrem ersten Testspiel vor Beginn der zweiten Halbserie den brandenburgischen Landesligisten SC Victoria Templin verdient mit 3:1. „Für den ersten Test war das schon okay. Wir kamen aber erst nach dem Wechsel besser in die Partie. Dennoch haben wir bis zum Beginn der Rückrunde noch viel Arbeit, um wieder in den gewohnten Rhythmus zu kommen. Solche Ergebnisse darf man nicht überbewerten“, sagte TSV-Mannschaftsleiter Jan Anterhaus.

Auch Templins Trainer Mario Hopp zog trotz der Niederlage ein positives Fazit. „Das Ergebnis ist für mich zweitrangig. Die Jungs waren permanent auf Achse. Das wollte ich sehen“, sagte Hopp, der einst in Diensten des Penkuner SV Rot-Weiß stand. Schon nach vier Minuten mussten die Friedländer den 0:1-Rückstand durch Joan Völker für spielerisch bessere Gäste hinnehmen. TSV-Kapitän Thomas Stiller sorgte mit einem 22-Meter-Freistoß - ein Treffer für die Galerie - noch vor dem Wechsel für den Ausgleich (36.). Nach Wiederanpfiff kam der Gastgeber besser in die Partie. Vor 20 Zuschauern sorgten Philipp Reichelt (55.) mit einem sehenswerten Treffer und Panagiotis Binousis (86.) nach einem krassen Fehler des Gäste-Torwarts Jakob Zurell für den 3:1-Heimsieg. Sein Debüt im TSV-Trikot gab indes Roman Weimer, der in der Winterpause vom FC Motor Neubrandenburg Süd nach Friedland wechselte.

Der nächste Test für die Schützlinge von Trainer Rene Peters folgt am kommenden Samstag. Mit dem FC Schwedt empfangen die Friedländer (13 Uhr) erneut ein Team aus der Landesliga Nord in Brandenburg.

Friedland: Stöwesand - Witttnebel, Hoth (46. Panagiotis Binousis), Jandt, Schweser, Weimer, Stiller, L. Pittwehn, Anterhaus (46. Kühn), Becker, Güllmeister (46. Philipp Reichelt)