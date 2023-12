Ter Stegen muss wegen Schmerzen am Rücken operiert werden

Nationaltorwart Marc-André ter Stegen muss sich diese Woche wegen anhaltender Rückenprobleme einer Operation unterziehen. Das teilte der FC Barcelona auf seiner Internetseite mit.

Ter Stegen werde operiert, „um seine Probleme mit der Lendenwirbelsäule zu lösen. Nach dem Eingriff wird ein neues ärztliches Bulletin veröffentlicht werden“, schrieb der Club. Wann genau die Operation vorgenommen werden soll und wie lange ter Stegen möglicherweise ausfällt, wurde nicht mitgeteilt.

Der 31-Jährige droht nun im Zweikampf mit Manuel Neuer um den Posten im Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, womöglich länger auszufallen. Ter Stegen schrieb auf X, die Entscheidung sei nach „intensiven Gesprächen mit dem Ärzteteam des Clubs und verschiedenen unterstützenden Experten“ gefallen. „Die Unterbrechung ärgert mich natürlich“, bekannte der Keeper. Aber es sei „die richtige und sichere Entscheidung, um mit den besten Voraussetzungen für meinen Verein und die Nationalmannschaft zurückzukommen“, fügte er hinzu.

Ter Stegen hatte wegen der Rückenprobleme bereits die beiden Testspiele der DFB-Auswahl gegen die Türkei (2:3) und in Österreich (0:2) verpasst und auch bei drei folgenden Spielen von Barça zuschauen müssen. Der Keeper hatte in diesem Jahr bis zu seinem November-Ausfall in acht von neun Länderspielen im Tor der Nationalmannschaft gestanden. Durch seine guten Leistungen im DFB-Team und beim spanischen Meister galt er in Abwesenheit von Neuer nach dessen Beinbruch als Nummer eins und designierter Stammtorwart für die EM im kommenden Sommer.