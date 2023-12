Superstar Doncic überragt bei NBA-Weihnachtsspielen

Basketball-Starspieler Luka Doncic von den Dallas Mavericks hat die Weihnachtsspiele der nordamerikanischen Profiliga NBA mit einem dominanten Auftritt geprägt. Der 24 Jahre alte Slowene steuerte beim 128:114 (64:54) seiner Mavs bei den Phoenix Suns 50 Punkte, 15 Assists und sechs Rebounds bei.

Hinter Bernhard King (60 Punkte) und Wilt Chamberlain (59 Zähler) war die erzielte Punktzahl von Doncic die dritthöchste in Weihnachtsspielen der NBA. Zudem erreichte Doncic in seinem 358. NBA-Spiel die Marke von insgesamt 10 000 Punkten, nur sechs Spieler brauchten dazu weniger Partien. Chamberlain ist nach Angaben des Senders ESPN mit 236 Spielen die Nummer eins der Rangliste, doch seit der Ära von Michael Jordan war niemand mehr so schnell wie Doncic.

„Das ist ein großartiger Auswärtssieg. Ich bin richtig stolz auf unser Team. Ich fühle mich sehr gut. Wir sind aber noch ein gutes Stück von unserem Optimum entfernt. Ich kann es nicht erwarten, wenn Kyrie Irving zurück ist“, sagte Doncic in einer ersten Reaktion.

Der Aufbauspieler erzielte hervorragende Quoten und stellte mit acht verwandelten Dreiern eine weitere Bestmarke für die Spiele am ersten Weihnachtstag ein. Dallas steht in der Tabelle derzeit deutlich vor den hoch gehandelten Suns.

Lakers verlieren gegen Erzfeind

Eine Niederlage hinnehmen mussten LeBron James und seine Los Angeles Lakers. Beim 115:126 (57:58) gegen Rivale Boston Celtics reichten 40 Punkte von Anthony Davis nicht. James selbst kam diesmal nicht über 16 Zähler hinaus. Die Celtics gelten als einer der großen Titelanwärter und profitierten von 28 Punkten des Letten Kristaps Porzingis.

Meister Denver Nuggets setzte sich mit 120:114 (53:54) gegen Ex-Champion Golden State Warriors durch. Der deutsche Profi Isaiah Hartenstein zeigte beim 129:122 (62:51) seiner New York Knicks gegen die Milwaukee Bucks eine ordentliche Leistung. Hartenstein steuerte elf Punkte und acht Rebounds bei und war auch im Schlussviertel an wichtigen Aktionen beteiligt.