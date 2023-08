Stuttgart und Hertha ohne Probleme weiter

Der VfB Stuttgart hat seinen Saison–Auftakt erfolgreich bestritten und ist in die zweite Runde des DFB–Pokals eingezogen.

Der Fußball–Bundesligist bezwang den Viertligisten TSG Balingen auswärts souverän mit 4:0 (3:0). Im schwäbischen Duell brachte Enzo Millot den dreimaligen Pokalsieger in der 25. Minute in Führung. Außerdem trafen vor 13.400 Zuschauern im ausverkauften Reutlinger Stadion Silas (34.), Serhou Guirassy (43.) und Kapitän Wataru Endo (55.).



Nach Reutlingen war das Spiel verlegt worden, weil die Arena in Balingen zu klein für den Cup–Wettbewerb ist. Regionalligist TSG kann sich nach seiner DFB–Pokalpremiere mit einer Einnahme im unteren sechsstelligen Euro–Bereich über die Niederlage hinweg trösten.

Hertha siegt in Jena

Auch Bundesliga–Absteiger Hertha BSC überstand die erste Runde ohne Probleme. Nach dem Fehlstart in der 2. Fußball–Bundesliga setzten sich die Berliner beim Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena mit 5:0 (1:0) durch und feierten ihren höchsten Sieg im Cup–Wettbewerb seit 20 Jahren. Palko Dardai (6. Minute), Haris Tabakovic (47. ), Marco Richter (49./52.) und Filip Uremovic (59.) trafen vor 11.800 Zuschauern im ausverkauften Ernst–Abbe–Sportfeld.



In der vergangenen Saison war die Hertha als damaliger Bundesligist in der ersten Runde im Elfmeterschießen am Zweitligisten Eintracht Braunschweig gescheitert. Nach dem Bundesliga–Abstieg war die Dardai–Auswahl mit 0:1–Niederlagen gegen Fortuna Düsseldorf und Wehen Wiesbaden in die 2. Liga gestartet.