Nach den F-Junioren und dem Turnier der zweiten Männermannschaft geht der Burg-Cup des SV Burg Stargard 09 (SVB) am Wochenende mit vier Nachwuchsturnieren in die nächste Runde. Den Auftakt vollziehen bereits Freitagabend ab 17.30 Uhr die C-Junioren.

In einem Feld von sieben Mannschaften müssen sich zwei Stargarder Vertreter mit dem Pasewalker FV, den Mädchen vom 1. FCN 04 und dem 1. FCN 04 III, dem SV Hanse Neubrandenburg und dem FSV Rot-Weiß Prenzlau auseinandersetzen.

Am Sonnabend schließt sich das Turnier der D I-Junioren des Gastgebers nahtlos an. Ab 8.30 Uhr werden neben den zwei Stargarder Truppen die beiden Neubrandenburger Vertretungen vom SV Rot-Weiß und SV Hanse, sowie dem Penzliner SV, MSV Groß Plasten und dem Demminer SV auf der Platte zusehen sein.

Veranstalter stellt gleich mehrere Teams

Gleich im Anschluss geben sich ab 14.30 Uhr mit acht Mannschaften die E-Junioren ein Stelldichein. In der Staffel A kämpfen BS I und II gegen die SG Mühlenwind Woldegk und Kickers JuS 03 um den Einzug in die Finalspiele.

Die Staffel B ist ebenfalls mit zwei Vertreter des Veranstalters besetzt, die in der Gruppenphase auf den SV Cölpin und der TSG Neustrelitz prallen.

Letztendlich befinden sich am Sonntag ab 10 Uhr die D II-Junioren des Veranstalters in der Gastgeberrolle. In der Vorrunde Staffel A trifft der SVB I auf den FSV Rot-Weiß Prenzlau, FSV 90 Altentreptow und der TSG Neustrelitz. Die Staffel B setzt sich aus dem SVB II und dem SC Victoria 1914 Templin, 1. FCN 04 IV und der SG Mühlenwind Woldegk zusammen.