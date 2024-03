SSV-Handballerinnen müssen plötzlich wieder um die Liga zittern

Die dritte Niederlage in Serie, die Siege der Konkurrenz und die komplizierte Abstiegsregelung in der 4. Handball-Liga: Plötzlich müssen die Handballerinnen des Stavenhagener SV wieder um den Klassenerhalt in der Oberliga zittern.

"Es müsste natürlich alles gegen uns laufen, aber das Szenario gibt es und wir müssen uns damit beschäftigen", sagte Trainer Torsten Richter nach der 21:25 (13:13)-Niederlage des SSV beim HV Grün-Weiß Werder. Seine Mannschaft steht aktuell auf Rang sieben, beim schlimmsten Szenario würde aber auch der Achte, derzeit die SG OSF Berlin, runtermüssen. Auf diesen achten Platz hat Stavenhagen noch einen Zähler Vorsprung, am letzten Spieltag am 6. April spielt der SSV beim VfV Spandau. OSF Berlin hat dann Preussen Berlin zu Gast.

Nach zehn Minuten führte der SSV mit 4:1

In Werder durften die Handballerinnen aus der Reuterstadt lange Zeit zumindest von einem Teilerfolg träumen. Erst 14 Minuten vor der Schlusssirene zogen die Grün-Weißen auf drei Tore davon. Diesen Vorsprung ließ sich der Gastgeber nicht mehr nehmen. "Uns haben hinten heraus ein wenig die Alternativen gefehlt und dann war es eine Kraftfrage", sagte Richter. Nach der Pause musste er auf Lara Lichtwald verzichten, die sich eine Kopfverletzung zugezogen hatte.

Angeführt von einer überragenden Torhüterin Annemarie Brandt legten die SSV-Frauen eine gute erste Halbzeit hin, lagen nach zehn Minuten sogar mit 4:1 vorn. Werders Trainer Denis Wandersee nahm schließlich eine Auszeit und brachte mit Ex-Nationalspielerin Sabrina Neuendorf die entscheidende Frau aus Parkett. "Mit ihr begannen unsere Probleme. Und dann kommt in der Schlussphase mit Emilia Heinrich auch noch eine Ex-Juniorenauswahlspielerin. Es ist dann natürlich schon ein Unterschied, wenn du solche Spielerinnen bringen kannst", sagte Stavenhagens Trainer.

Seinen Mädels wollte er keine Vorwürfe machen: "Kämpferisch haben sie wieder alles gegeben und eine hervorragende erste Halbzeit gezeigt." Allenfalls die Chancenverwertung missfiel Richter: "Wir haben uns wieder zu viele einfache Fehlwürfe geleistet. Wir hatten aber auch einiges Pech bei Latten- und Pfostentreffern."

Die SSV-Handballerinnen gehen jetzt in die zweiwöchige Osterpause, am 6. April steht die Reise zum VfV Spandau an. "Am besten ist, wir gewinnen dort, um danach nicht noch lange zittern zu müssen", sagte Torsten Richter.

Stavenhagen mit: Richter, Brandt, Liebich (3 Tore), Schischke, Pohl (1), Kaack, Jakel (4), Lichtwald (1), Engfer (6), Döbler (1), Sandberg (2), Schuck (3)