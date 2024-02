SSV-Frauen wollen den Fans den nächsten Sieg schenken

Vor einer Pflichtaufgabe stehen die Oberliga-Handballerinnen des Stavenhagener SV am Samstagabend. Das abgeschlagene Tabellenschlusslicht HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf ist zu Gast in der Reuterstadt (18.30 Uhr), und da dürfte nichts anderes als ein Heimsieg auf dem Aufgabenzettel von Trainer Torsten Richter stehen.

"Das ist so. Ich erwarte von meiner Mannschaft, dass sie das Spiel gewinnt und auch deutlich gewinnt", sagte der 45-Jährige. Die Spielgemeinschaft, die aus den Handballabteilungen des SV Ruhlsdorf und RSV Eintracht Teltow Kleinmachnow hervorging, hat als Aufsteiger erst eine Saisonpartie gewonnen und 15 Niederlagen kassiert. Den Sieg bekam die HSG auch noch am „grünen Tisch“ zugesprochen. Die Partie gegen Rostock II wurde zugunsten des Neulings gewertet, weil Rostock eine nicht berechtigte Spielerin eingesetzt hatte. Vor einer Woche unterlag die HSG gegen Pro Sport Berlin mit 18:41.

Torhüterin Annemarie Brandt fehlt gegen den Neuling

"Wenn wir an unsere Leistungen der letzten Wochen anknüpfen, werden wir die Partie für uns entscheiden, davon bin ich überzeugt. Aber du musst auch dieses Spiel erst einmal gewinnen, von daher geht es darum, mit Respekt anzutreten. Und Respekt haben wir vor jeder Mannschaft", sagte der SSV-Trainer. Dazu habe man auch den Zuschauern gegenüber die Pflicht, alles zu geben. "Der Zuschauerzuspruch in Stavenhagen ist einfach überragend, die Halle ist jeden Spieltag voll. Das ist nicht normal und deshalb werden wir jedes Spiel hart arbeiten, um den Fans etwas zu bieten", sagte Richter.

Verzichten müssen die SSV-Handballerinnen am Samstag auf Torhüterin Annemarie Brandt, die aus privaten Gründen verhindert ist. Amelie Richter wird deshalb gegen Teltow/Ruhlsdorf 60 Minuten zwischen den Pfosten stehen. Dabei ist am Samstag aber Lara Lichtwald, und das überraschte sogar den Trainer. "Lara rief mich an und sagte, dass der Knöchel nicht mehr dick sei und sie wieder trainieren könne. Am Dienstag stand sie dann auf der Platte", sagte Torsten Richter. Die 17-jährige Rückraumspielerin hatte sich beim 36:31-Sieg gegen Grün-Weiß Schwerin II kurz vor Schluss eine Sprunggelenksverletzung zugezogen. "Das sah anfangs wirklich nicht gut aus. Umso mehr freuen wir uns, dass Lara doch dabei ist", sagte er.

Die Handballerinnen des Stavenhagener SV haben in der Oberliga zuletzt fünf Spiele in Folge gewonnen und sind erst einmal auf Rang vier geklettert. Gewinnt der SSV sein Heimspiel und die Konkurrenz spielt gleichzeitig mit, könnten die Mädels aus der Reuterstadt am Sonntag sogar auf Platz zwei der 4. Liga stehen.