Speedway-Asse aus aller Welt sind wieder in Güstrow zu Gast

Die Wetterprognosen sind bestens, das Teilnehmerfeld ist spannend -Mecklenburg-Vorpommerns Speedway-Fans könnten am Samstag in Güstrow einen Motorsport-Nachmittag nach Geschmack erleben. Der MC Güstrow lädt wieder zum Rennen um den Osterpokal ein, mit dem die Speedway-Asse traditionell auch die Bahnsport-Saison in MV eröffnen. Das Rennen startet um 15 Uhr im Stadion an der Plauer Chaussee.

Michael Härtel, Lukas Baumann, Marius Hillebrand und Max Dilger sind dabei die deutschen Hoffnungsträger. "Wir hätten gern noch den einen oder anderen deutschen Fahrer mehr verpflichtet, aber weil am Samstag auch um die Team-EM gefahren wird, können einige nicht bei uns starten", sagte Clubsprecher Gunnar Mörke. In Danzig und Pardubice werden am Samstag die Halbfinals um die Team-Europameisterschaft ausgetragen. Für die deutsche Nationalmannschaft sind dort unter anderem Kevin Wölbert, Sandro Wassermann, und Valentin Grobauer nominiert. Fahrer, die sonst wohl auch in Güstrow an die Startbänder gerollt wären.

Der Titelverteidiger ist in Güstrow nicht dabei

Beim Club aus der Barlachstadt ist man dennoch zufrieden mit dem Teilnehmerfeld, das vom finnischen Star Timo Lahti angeführt wird. Lathi, der für den MC Güstrow in der Bundesliga fährt, hat auch schon den Osterpokal gewonnen. Angekündigt haben sich zudem Peter Ljung und Theo Bergqvist (Schweden), die Däne Tim Sörensen, Nicolai Klindt und Mikkel Andersen, Szymon Szlauderbach, Daniel Kaczmarek sowie Lars Skupien aus Polen und der Brite Jack Smith. Frankreich wird durch David Bellego vertreten sein. "Güstrow ist immer begehrt, es gab wieder viele Anfragen von Fahrern. Wir sind sehr zufrieden mit dem Teilnehmerfeld", sagte Gunnar Mörke und fügte hinzu: "Timo Lathi ist vielleicht in der Favoritenrolle, aber es ist überhaupt nicht gesagt, dass er auch gewinnt. Es wird spannend."

Nicht am Start sein wird am Samstag der Däne Rasmus Jensen, der sich im vergangenen Jahr den Osterpokal vor den beiden Deutschen Sandro Wassermann und Michael Härtel eroberte. Jensen fährt für Dänemark bei der Team-EM.

Im Rahmenprogramm wird in der Speedway-Arena an der Plauer Chaussee um den kleinen Osterpokal gefahren. Das Rennen ist für den Nachwuchs gedacht, der Rennerfahrung sammeln soll. Die Läufe um den kleinen Osterpokal, bei denen auch der Altentreptower Tommy Schwalb dabei ist, sollen gegen 13.45 Uhr beginnen. Das Stadion öffnet bereits um 13 Uhr seine Türen. Wie der MC Güstrow mitteilte, haben Kinder bis 12 Jahre freien Eintritt.