Sollte Bundestrainer Nagelsmann weiter auf Müller, Neuer und Hummels setzen? Ein Pro und Contra

Nach der Verpflichtung von Julian Nagelsmann als Bundestrainer stellt sich die Frage: Wie und wen lässt der Coach künftig spielen? Und kann ein 36-Jährige auch deutlich erfolgreichere Routiniers wie Mats Hummels, Thomas Müller und vor allem Manuel Neuer führen? Nein, meint unser Redakteur Felix Alex. Doch, unter einer bestimmten Bedingung, entgegnet Martin Deck.

Pro: „Nagelsmann muss rigoros aussortieren.“

Von Felix Alex

Es ist seit den ersten Gerüchten um einen Bundestrainer Namens Julian Nagelsmann die gleiche Leier: Die Einen sehen den 36-Jährigen als Ideallösung mit frischen Ideen, die andere Fraktion hält ihn für zu jung und hätte eher einen alten Haudegen. Doch die Wahl ist getroffen und damit steht auch ein Umbruch im Team bevor. Denn wie die Historie zeigt, funktionieren junge Trainer nur mit jungen Spielern bzw. sind ältere, gestandene Akteure jungen Trainern oft ein Dorn in Auge ‐ und anders herum. Das liegt oft nicht etwa an fehlendem Fachwissen der Trainer, sondern vielmehr an einer noch nicht so ausgeprägten Reputation spricht Erfahrung, die einem etablierten Amtsträger qua Aura allein Tore öffnen würde. Man muss den üblichen Altstar-Dampfplauderern ja nicht immer alles glauben, aber wenn Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg sagt, dass bei erfahrenen und erfolgreichen Fußballgrößen die Spieler automatisch aufmerksamer zuhören würden, dann hat er Recht. Ein Nagelsmann überzeugt dagegen weder durch eine große eigene Spielerkarriere (wie etwa Zinedine Zidane oder Xabi Alonso), noch kann er Jahrzehnte der Erfolge nachweisen (wie Felix Magath oder Louis van Gaal). Dass ein Mats Hummels, Thomas Müller oder Manuel Neuer, erst recht nach der Ausbootung seines Bayern-Intimus Toni Tapalovic durch Nagelsmann ‐ insgeheim und wohl auch unbewusst ‐ zu Problembären im DFB-Team werden würden, ist naheliegend. Der einzige Weg, um die Heim-EM erfolgreich abzuschließen, ist also gnadenlos auszusortieren und nur Spieler zu behalten, die auch zu einem 36-Jährigen aufschauen.

Contra: „Das Team braucht dringend Führungsfiguren.“

Von Martin Deck

Natürlich, die Ausgangslage könnte deutlich angenehmer sein. Will Julian Nagelsmann ‐ wie selbstbewusst angekündigt ‐ mit der deutschen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft wirklich um den Titel mitspielen, muss er in Windeseile das Team hinter sich versammeln, um bis zum Turnier ein Wir-Gefühl zu erzeugen. Dass dies nach seinem Aus bei Bayern München, das dem Vernehmen nach auch stark mit der Unzufriedenheit der Routiniers Thomas Müller und Manuel Neuer zusammenhing, alles andere als einfach wird, ist unstrittig. Dennoch wäre es die völlig falsche Vorgehensweise, es sich nun einfach zu machen und die unliebsamen älteren Spieler nicht mehr zu berufen. Die Zeit bis zum so wichtigen ersten Heimturnier seit 18 Jahren ist viel zu kurz für einen richtigen Umbruch.

Um so einen herbeizuführen, braucht es sowieso mehr als den Austausch etablierter durch neue Spieler ‐ da kann Nagelsmann mal bei Vorvorgänger Jogi Löw nachfragen, der nach seiner Ausbootung von Routiniers wie Müller und Mats Hummels nach der WM 2018 schwer auf die Nase fiel.

Für eine erfolgreiche EM braucht das DFB-Team dringend Führungsfiguren mit Turniererfahrung. Der neue Bundestrainer muss sich nun an seinen Worten bei der Vorstellung messen lassen: „Der Tatsache, ein großartiges Turnier in einem großartigen Land zu haben, ordne ich alles unter.“ Dazu zählen auch persönliche Befindlichkeiten. Sind Nagelsmann und auch die Spieler (!) bereit, für den einmalige Karrierehöhepunkt EM im eigenen Land alte Animositäten ruhen zu lassen, könnte es etwas werden mit dem erhofften „Sommermärchen 2.0“