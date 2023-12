Skifahrerin Dürr in Lienz Zweite - Nächste Gala von Shiffrin

Skirennfahrerin Lena Dürr ist zum dritten Mal in der laufenden Saison auf ein Weltcup-Podest gedüst. Die 32-Jährige vom SV Germering wurde im Slalom von Lienz Zweite. Der Sieg ging einmal mehr an US-Ausnahmeathletin Mikaela Shiffrin.

Die 28-Jährige lag im Ziel satte 2,34 Sekunden vor Dürr und feierte überlegen ihren 93. Weltcup-Erfolg. Dritte wurde die Schweizerin Michelle Gisin (+2,45 Sekunden). Shiffrins Landsfrau Paula Moltzan, die zur Halbzeit auf Rang zwei gelegen hatte, schied im zweiten Lauf aus.

„Ich bin richtig zufrieden mit diesem Ende des Jahres“, sagte Dürr. „Es war ein perfekter Abschluss.“ Den Schwung wolle sie nun auch ins neue Jahr mitnehmen.

„Das war eine sehr gute Leistung von der Lena - gerade nach dem Einfädler von Courchevel“, sagte Frauen-Bundestrainer Andreas Puelacher der Deutschen Presse-Agentur. Beim Torlauf in Frankreich war Dürr kurz vor Weihnachten ausgeschieden.

Dürr mit starkem zweiten Lauf

Nun meldete sich die WM-Dritte eindrucksvoll zurück. „Im ersten Lauf ist sie noch etwas verhalten gefahren, im zweiten dann nicht mehr“, analysierte Puelacher. So kämpfte sich Dürr in Österreich vom fünften noch auf den zweiten Platz vor.

„Wenn alles normal läuft, gehört sie einfach in die Top 3“, sagte der Coach über die mit Abstand beste deutsche Slalomfahrerin. „Die Mikaela zu schlagen, ist dann noch mal ein anderes Thema.“ Insgesamt fahre Dürr bisher eine „sehr, sehr gute Saison.“ Im finnischen Levi war sie Zweite und Dritte, in Killington in den USA Vierte geworden.

Dürrs Teamkollegin Jessica Hilzinger schaffte es in Lienz als 38. nicht in den zweiten Durchgang. Emma Aicher fädelte bereits an der ersten Stange ein und schied aus.