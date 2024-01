Sinner in Melbourne weiter nicht zu stoppen

Der italienische Tennisprofi Jannik Sinner hat bei den Australian Open das Traum-Halbfinale gegen Novak Djokovic perfekt gemacht.

Der 22-Jährige gewann in Melbourne gegen den Russen Andrej Rubljow mit 6:4, 7:6 (7:5), 6:3 und fordert nun am Freitag im Kampf um den Finaleinzug den Titelverteidiger aus Serbien heraus. Djokovic hatte sich zuvor in vier Sätzen gegen den Amerikaner Taylor Fritz durchgesetzt.

Sinner griff sich im Viertelfinale gegen Rubljow zwischenzeitlich mehrmals an die Bauchmuskulatur, behandeln ließ er sich aber nicht. Im Tiebreak drehte er einen 1:5-Rückstand und sicherte sich den zweiten Satz. Nach 2:39 Stunden beendete er die Partie zu seinen Gunsten und bleibt im Turnier noch ohne Satzverlust.

Sinner und Djokovic standen sich Ende des vergangenen Jahres dreimal in kürzester Zeit gegenüber. Bei den ATP-Finals in Turin siegte zunächst der Italiener in der Gruppenphase, dann gewann der Serbe im Endspiel. Bei den Davis Cup Finals setzte sich dann wieder Sinner durch.