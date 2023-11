Sergio Ramos erzielt 10.000. Tor der Königsklasse

Routinier Sergio Ramos hat das 10.000. Tor der Champions League erzielt. Der 37 Jahre alte Fußballprofi traf für den FC Sevilla zur 1:0-Führung gegen die PSV Eindhoven.

Dem Datendienstleister Opta zufolge fiel der Treffer aus der 29. Minute 31 Jahre und vier Tage nach dem ersten Tor in der Geschichte der Königsklasse durch Brügges Daniel Amokachi 1992. Tore in der Qualifikation vor der Gruppenphase zählen in dieser Statistik nicht.

Ramos hat die Champions League mit Real Madrid viermal gewonnen. Mit über 130 Einsätzen zählt er zu den Spielern mit den meisten Spielen in der Königsklasse. Rekordhalter hier ist Ramos' früherer Teamkollege Cristiano Ronaldo (183).