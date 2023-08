Sensation bei Basketball–WM: Frankreich in Vorrunde raus

Die französischen Basketballer sind bei der WM in Asien sensationell in der Vorrunde ausgeschieden.

Das Team um NBA–Center Rudy Gobert verlor in Jakarta mit 86:88 (53:49) gegen Außenseiter Lettland und muss sich nach zwei Niederlagen aus zwei Spielen bereits von allen Titelträumen verabschieden. Zuvor hatte es zum WM–Auftakt gegen Mitfavorit Kanada ein deftiges 65:95 gesetzt. Kanada um Shai Gilgeous–Alexander sowie Lettland, das ohne seinen besten Profi Kristaps Porzingis antritt, sind damit bereits für die Zwischenrunde qualifiziert.

„Sie haben uns in den Arsch getreten“

Flügelspieler Evan Fournier war schon nach der ersten Niederlage schwer frustriert. „Sie haben uns in den Arsch getreten“, sagte er über die 30–Punkte–Klatsche gegen Kanada. Das Spiel gegen Lettland war als Pflichtsieg angesehen worden, schließlich ist Frankreich Olympia–Zweiter und EM–Zweiter. Bei den beiden vergangenen Weltmeisterschaften 2014 in Spanien sowie 2019 in China gab es zudem jeweils die Bronzemedaille. Hinter den USA wurden die Franzosen als zweitgrößter Titelanwärter.

Das frühe Aus erinnert an Deutschland vor vier Jahren. Das Team um Dennis Schröder hatte damals auch das erste Spiel gegen einen Mitfavoriten (Frankreich) verloren und danach eine kaum für möglich gehaltene Schlappe gegen einen Außenseiter (Dominikanische Republik) kassiert. Im Gegensatz zu Frankreich hat Deutschland in diesem Jahr nach zwei Siegen bereits das Ticket für die Zwischenrunde sicher.