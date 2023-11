Schalke holt zweiten Sieg in Serie ‐ Kiel verpasst Rang zwei

Erstliga-Absteiger Schalke 04 hat mit dem ersten Auswärtssieg dieser Saison in der 2. Fußball-Bundesliga einen weiteren Schritt aus der Abstiegszone gemacht.

Das Team des neuen Trainers Karel Geraerts feierte dank des Siegtores des eingewechselten Danny Latza in der 89. Minute ein 2:1 (1:0) im emotionalen Traditionsduell beim 1. FC Nürnberg. Schalke kletterte nach dem zweiten Sieg in Serie mit 13 Punkten vorerst auf den 14. Platz. Für den Club (18 Punkte) war es im Kampf um den Anschluss an die Spitze ein Dämpfer.

Den musste auch Holstein Kiel hinnehmen. Beim 1:1 (0:0) beim Vorletzten VfL Osnabrück verpassten die Norddeutschen (20 Punkte) den Sprung auf Rang zwei. Greuther Fürth ist in der Tabelle dank eines 2:0 (1:0) beim 1. FC Kaiserslautern weiter auf dem Weg nach oben, mit 18 Zählern liegt die Mannschaft von Trainer Alexander Zorniger nach zwölf Spielen im oberen Tabellendrittel. Im Topspiel am Samstagabend (20.30 Uhr/Sport 1 und Sky) will der Hamburger SV (21) mit einem Sieg gegen den 1. FC Magdeburg nicht nur die perfekte Heimbilanz wahren, sondern auch an Spitzenreiter FC St. Pauli dranbleiben.

Latza trifft per Kopf zum Schalker Sieg

Schalke, das auf den angeschlagenen Kapitän Simon Terodde verzichten musste, war in der ersten Hälfte über weite Strecken bestimmend. Das 1:0 durch Dominick Drexler (36.) nach Vorarbeit von Kenan Karaman war für das Team von Trainer Geraerts der gerechte Lohn.

Nach dem Wechsel gab es durch Florian Flick (47.) den Nürnberger Ausgleich. Doch der nach etwas mehr als einer Stunde eingewechselte Danny Latza gelang per Kopf kurz vor dem Ende das Siegtor.

Pichler rettet Kiel einen Punkt

Bei Holstein Kiel läuft es derzeit nicht. Vor einer Woche zunächst das 0:2 gegen Nürnberg, dann das Pokal-Aus gegen Magdeburg und nur das 1:1. Nach dem Rückstand durch Dave Gnaase (55.) rettete Einwechselspieler Benedikt Pichler in der Schlussminute einen Zähler.

Auch auf dem Betzenberg hatte der vermeintliche Underdog Greuther Fürth im ersten Durchgang die Kontrolle dank einer konzentrierten Leistung und der Führung durch den Kopfball von Gideon Jung (22.). Nach dem Wechsel wurde der Fürther Torjäger Branimir Hrgota von Lauterns Keeper Julian Grahl regelwidrig im Strafraum gestoppt. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte Julian Green sicher (54.). Zu allem Lauterer Überfluss sah Boris Tomiak wegen einer Tätlichkeit an Hrgota die Rote Karte (69.).