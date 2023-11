2. Liga

SC Paderborn: Vertragsauflösung mit Kruse wahrscheinlich

Paderborn / Lesedauer: 1 min

Paderborns Max Kruse bestritt bisher lediglich fünf Partien für die Ostwestfalen. (Foto: Michael Schwartz/dpa )

Der Vertrag von Ex-Nationalspieler Max Kruse beim SC Paderborn könnte in Kürze aufgelöst werden. Dies deutet SCP-Sport-Geschäftsführer Benjamin Weber in einer Reaktion auf einen Medienbericht an.

Veröffentlicht: 22.11.2023, 11:28 Von: Deutsche Presse-Agentur