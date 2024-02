Mit sechs Leichtathleten ist Mecklenburg-Vorpommern am Wochenende bei den Deutschen Hallen-Meisterschaften der Elite in Leipzig vertreten. Im MV-Blickpunkt dürfte dabei die junge Rostockerin Johanna Martin stehen. Die 18-Jährige sorgte im Januar im Neubrandenburger Jahnsportforum für einen Paukenschlag, als sie die 400 Meter in 52,76 Sekunden rannte und sich damit an die Spitze der aktuellen Deutschen Jahresbestenliste katapultierte.

In der Leipziger Arena dürfte der Schützling von Trainer Birger Voigt zu den Medaillenkandidatinnen zählen, zumal Topfavoritin Corinna Schwab (LAC Erdgas Chemnitz) ihren Start wegen einer Erkrankung abgesagt hat. Alica Schmidt vom SSC Berlin, Luna Thiel (VfL Wolfsburg) oder auch Mona Mayer (LG Telis Finanz Regensburg), alle Kandidaten für die Olympia-Staffel in Paris, werden im Kampf ums Edelmetall ebenso mit dabei sein. Die Halbfinals steigen am Samstag, das Finale am Sonntag. Die 18-Jährige gibt sich zurückhaltend: "Ich möchte eine gute Zeit laufen und ins Finale kommen", sagte sie.

Der SC Neubrandenburg ist in Leipzig nicht dabei

Johanna Martins Klubkollegin Lia Flotow startet in Leipzig über 60 Meter Hürden. In dieser Hallensaison war das LAV-Talent bei einem Meeting in Erfurt 8,36 Sekunden gerannt. Für sie dürfte es in erster Linie darum, das Finale am Samstagabend zu erreichen. Die Rostockerinnen werden zudem in der 4x200-Meter-Staffel dabei sein. Neben Lia Flotow und Johanna Martin gehören die jungen Maria Schnemilich und Pauline Richter zum Staffelteam.

Komplettiert wird die MV-Mannschaft von der Greifswalderin Lucy Junge (Dreisprung) und Owe Fischer-Breiholz vom Schweriner SC. Er startet über die 400 Meter. Der SC Neubrandenburg ist in diesem Jahr bei den Hallen-Titelkämpfen nicht vertreten. Kugelstoßerin Sina Prüfer kann wegen einer Ellbogenverletzung nicht antreten. Dafür bestreitet der Ex-Neubrandenburger Elija Ziem über die 800 Meter seinen ersten großen Wettkampf für seinen neuen Verein Königsteiner LV.

Mit dem Auftritt der Kugelstoßerinnen und Kugelstoßer werden Hallenmeisterschaften Leipzig am Freitag eröffnet.