Rostocker Sprinterin rennt zu Gold unterm Hallendach

Johanna Martin hat für eines der Glanzlichter bei den Deutschen Hallenmeisterschaften der Leichtathleten in Leipzig gesorgt. Die erst 17-Jährige vom 1. LAV Rostock holte sich am Sonntag Gold über die 400 Meter. In starken 52,71 Sekunden verwies sie Alice Schmidt vom SSC Berlin (52,95) und Lisa Sophie Hartmann (VfL Sindelfingen, 53,20) auf die Podestplätze.

"Ich bin geflasht, kann es noch gar nicht realisieren", sagte die junge Rostockerin, die ihre Laufbahn einst beim LAV Waren/Müritz begann. Schon am Vortag hatte der Schützling von Trainer Birger Voigt für Furore gesorgt: Im Halbfinale schraubte sie ihre persönliche Bestzeit auf 52,5 Sekunden und war damit auch die Schnellste der beiden Vorläufe. "Jetzt versuche ich auch, eine Medaille zu holen", hatte sie anschließend gesagt. Einen Tag später wurde es sogar ein Gold-Lauf.

Lia Flotow lief persönliche Bestzeit

Zum Abschluss der dreitägigen Meisterschaften rannte die 4x200-Meter-Staffel de 1. LAV Rostock bei den Frauen auf einen bemerkenswerten vierten Platz: Lia Flotow, Pauline Richter, Maria Schnemilich, und Johanna Martin erreichten am Sonntag in 1:37,80 Minuten das Ziel und verpassten Rang drei nur knapp. Bronze holte die LG Stadtwerke München in 1:37,67. Hallenchampion wurde der SSC Berlin in 1:35,42 Minuten.

Die anderen MV-Athleten hatten in Leipzig keine Chance auf eine Einzelmedaille. Nachwuchshoffnung Lia Flotow vom 1. LAV Rostock kam im Finale über 60 Meter Hürden in 8,37 Sekunden auf Rang sieben. Gold ging in 8,08 an Rosina Schneider vom TV Sulz. Die 19-jährige Rostockerin war im Halbfinale in 8,35 Sekunden persönliche Bestzeit gerannt.

Owe Fischer-Breiholz vom Schweriner SC blieb über 400 Meter in 48,20 Sekunden im Halbfinale hängen. Sein Clubkollege Tom Linus Humann landete im Stabhochsprung mit bescheidenen 5,25 Metern auf Rang acht. Hallenmeister wurde Oleg Zernikel vom ASV Landau mit 5,45 Metern. Ebenfalls Achte wurde Lucy Junge von der HSG Uni Greifswald im Dreisprung. In ihrem besten Versuch kam sie auf 12,34 Meter. Gold ging an Jessie Maduka (Cologne Athletics) mit 14,04 Metern.

Auch Elija Ziem, der zum neuen Jahr vom SC Neubrandenburg zum Königsteiner LV gewechselt war, blieb ohne Edelmetall. Im Finale über 800 Meter erzielte der Warener am Sonntag in 1:51,39 zwar eine neue persönliche Bestzeit, am Ende blieb ihm aber nur Rang sieben. Den Titel holte sich Alexander Stepanov vom VfB Sindelfingen in 1:48,75.