Rostocker siegt mit Superzeit beim Frühlingslauf 

Erstmal seit 13 Jahren hat ein Sportler beim Neubrandenburger Frühlingslauf wieder die 50-Minuten-Marke unterboten. Hannes Kuntermann vom TC Fiko Rostock setzte sich auf der schweren 15 Kilometer langen Distanz in 49:54 Minuten vor Chris-Marvin Scheffler (SC Neubrandenburg, 50:16) und seinem Bruder Mattes Kuntermann (Fiko, 53:05) durch. 2011 hat Chris Gerdel (SCN) in 49:49 Minuten gewonnen. Den Streckenrekord hält Gojko Nitschke (SCN) mit 48:45 Minuten, die er 1997 lief.

Scheffler lag im Dauerregen lange Zeit in Führung, doch am langen Anstieg hinter dem Zeltplatz Gatsch Eck bei etwa Kilometer acht war der Rostocker aufgelaufen. "Am Ende konnte ich ihn nicht mehr halten, weil er einfach zu schnell war", sagte der SCN-Mann, der mit seiner Zeit aber sehr zufrieden war. Hannes Kuntermann, MV-Laufcup-Sieger der vergangenen beiden Jahre, hatte vor seinem ersten Frühlingslauf noch ein paar Tipps bekommen. Der wichtigste: Sich auf den ersten neun Kilometern zurückzuhalten. "Meine Stärken liegen hinten heraus, das hat gut geklappt, ich bin sehr zufrieden", sagte der Student. Bester Läufer aus der Region war Stefan Mast vom SV Turbine Neubrandenburg als Fünfter (57:29).

Chris-Marvin Scheffler (weißes Basecap) führte das Hauptrennen lange Zeit an. (Foto: Thomas Krause )

Bei den Frauen hieß die Gesamtsiegerin wie im Vorjahr Anja Wittwer vom Verein Sisu Schwerin. Sie gewann in 1:05,42 Stunden vor Fanny Möck vom SV Waren/Laufteam (1:05,59) und Ulrike Jantschik (Turbine, 1:06,19). Von ihrem Erfolg war die Schweriner Triathletin selbst ein wenig überrascht: "Ich habe noch gar nicht die Form, wollte einfach nur mit den Mädels gemeinsam mal wieder ein Rennen laufen."

SCN-Triathleten dominierten auf der kurzen Distanz

Auf der Fünf-Kilometer-Strecken machten unterdessen die Nachwuchs-Triathleten vom SC Neubrandenburg die Podestplatzierungen unter sich aus. Bei den Mädchen gewann Tia-Jolie Lüder in 20:07 Minuten von Mayra Kiesow (20:30) und Charlotte Funk (20:53). Fynn Börs war in 16:42 der schnellste Junge, gefolgt von Tyler Nehring (17:38) und Birk Bült (17:40).

Insgesamt waren beim Frühlingslauf, der vom SV Turbine ausgerichtet wird, mehr als 330 Ausdauersportler auf allen Strecken unterwegs.