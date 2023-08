Tuttlingen

Ligaverbleib ist Saisonziel des SC 04 Tuttlingen

Tuttlingen / Lesedauer: 2 min

Andreas Probst. (Foto: privat )

14 der 17 Mannschaften aus der Fußball–Landesliga Staffel 3 des württembergischen Fußballverbands sind bereits in der vergangenen Woche in die Saison 2023/24 gestartet. Da die Partie des SC 04 Tuttlingen beim VfL Nagold verlegt wurde, beginnt die Runde für den einzigen Kreis–Vertreter erst an diesem Sonntag (15 Uhr) beim SV Nehren.

Veröffentlicht: 16.08.2023, 10:44 Von: Rouven Spindler