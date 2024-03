Eine schwere Verletzung hat den Kampf um Landesliga-Punkte zwischen dem TSV Riedlingen und dem FV Olympia Laupheim in den Hintergrund gerückt. Beide Mannschaften verständigten sich mit Schiedsrichter Michael Hilebrand auf einen Abbruch der Partie. Die Freude der Laupheimer über den 2:0 (2:0)-Sieg hielt sich dementsprechend in Grenzen.

Der Riedlinger Abwehrspieler Christian Münz hatte sich in der 68. Minute eine schwere Verletzung am Unterschenkel zugezogen. Zuvor habe Stephan Strähle den Ball zum Elfmeterpunkt auf Marcello Mignemi gespielt, berichtet Olympia-Trainer Thomas Przibille. Münz sei dann beim Abwehrversuch mit einem weiteren Spieler zusammengestoßen. Der Schiedsrichter habe auf Elfmeter entschieden, bevor die Partie für längere Zeit unterbrochen war und Münz mit dem Krankenwagen abtransportiert wurde.

Wir wünschen dem Spieler alles Gute. Das war auch für uns ein Schock. Thomas Przibille

„Wir wünschen dem Spieler alles Gute. Das war auch für uns ein Schock“, sagt Przibille. Gemeinsam mit den TSV-Verantwortlichen, dem Schiedsrichter sowie einem anwesenden Schiedsrichter-Beobachter habe man sich darauf geeinigt, die Partie mit dem Elfmeter fortzusetzen und dann vorzeitig zu beenden. Den Elfmeter spielte Dominik Ludwig in die Arme des Torwarts, anschließend pfiff Hilebrand ab. Die Partie soll dennoch regulär als 2:0-Sieg für die Laupheimer gewertet werden, so Przibille.

Zum Spiel: Die Laupheimer taten sich bei ihrem ersten Einsatz in diesem Jahr auf dem bestens präparierten, aber ungewohnten Rasen zunächst sehr schwer. „Die ersten 20, 25 Minuten haben wir verschlafen und Riedlingen hätte mindestens mit 1:0 führen müssen“, berichtete Przibille.

Doppelpack kurz vor der Pause

Der Olympia-Trainer reagierte mit einem frühen Wechsel und brachte Lukas Engel für Adrian Tenea. Laupheim nahm nun das Heft in die Hand und drängte auf die Führung. Die besorgte Hannes Schacher mit einer Einzelleistung in der 41. Minute. Vom rechten Strafraumeck zog der 20-Jährige ab und versenkte den Ball am langen Pfosten. Nur zwei Minuten später erhöhte Ludwig nach einem Eckball auf Strähle per Kopf auf 2:0. Mit der „verdienten Führung“ (Przibille) im Rücken trat Laupheim auch nach der Pause dominant auf und kontrollierte die Partie, die dann ein vorzeitiges Ende fand.

Sulmetingen kommt zum Stadtderby ins Stadion

Die Olympia pirscht sich mit dem sechsten Sieg aus den vergangenen sieben Partien weiter an Platz zwei heran. Dabei profitierten sie von der 0:3-Niederlage des FV Ravensburg II im Spitzenspiel beim nun wohl endgültig enteilten Tabellenführer TSG Balingen II. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt nur noch drei Punkte und neun Tore. Zudem haben die Laupheimer ein Spiel weniger absolviert als die FVR-Zweite. Für die Olympia geht es am Samstag, 23. März, um 15 Uhr im Stadion an der Hasenstraße mit dem Derby gegen den SV Sulmetingen weiter.

TSV Riedlingen – FV Olympia Laupheim 0:2 (0:2). FVO: C. Hafner – Crnov, Haug, Tenea (32. Engel) – Schacher, Doan, Jelica, S. Strähle – Schrode – Ludwig, Puskaric (55. Mignemi). Tore: 0:1 Hannes Schacher (41.), 0:2 Dominik Ludwig (43.). SR: Michael Hilebrand (SV Kressbronn). Z.: 222.