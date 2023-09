sp

Real-Coach "Ancelotti" warnt vor „gut organisierten“ Unionern

Madrid / Lesedauer: 1 min

Trainer Carlo Ancelotti von Rekordsieger Real Madrid will den Außenseiter Union Berlin in der Königsklasse nicht unterschätzen. Es sei ein „neues Team in der Champions League und die Tatsache, dass sie in dem Wettbewerb dabei sind, zeigt, dass sie im letzten Jahr super gespielt haben“, sagte der 64-Jährige am Dienstag auf einer Pressekonferenz.

Veröffentlicht: 19.09.2023, 14:10 Von: Sport-Informations-Dienst