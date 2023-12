Rang vier: Biathletin Preuß schlüpft ins Gelbe Trikot

Franziska Preuß hat beim Biathlon-Sprint in Östersund als Vierte zwar ihren zweiten Podestplatz des neuen Weltcup-Winters knapp verpasst, ist aber als erste Deutsche seit mehr als sechseinhalb Jahren ins Gelbe Trikot gelaufen.

Die Führung im Gesamtweltcup muss sich die 29-Jährige aber mit der Norwegerin Karoline Offigstad Knotten teilen. Denn Preuß und die Sprint-Zweite Knotten haben die identische Punktzahl und die identischen Rennergebnisse.

Preuß, Zweite des Auftakteinzels, fehlten nach 7,5 Kilometern und zwei Strafrunden 18,3 Sekunden auf die fehlerfreie Premierensiegerin Lou Jeanmonnot aus Frankreich. Knotten (1/+ 8,5 Sekunden) verwies ihre Teamkollegin Juni Arnekleiv (1/+ 17,6 Sekunden) auf den dritten Rang, auf den Preuß nur 0,7 Sekunden fehlten.

Das starke Ergebnis komplettierte die Einzel-Dritte Vanessa Voigt (1 Fehler), die nur 1,7 Sekunden hinter ihrer Teamkollegin Fünfte wurde. Beide gehen mit besten Podestchancen in die Verfolgung am Sonntag. Die anderen Deutschen kamen nicht in die Top-15.